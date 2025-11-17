Nowe alerty pogodowe dla obszarów na terenie 10 województw. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Będą obowiązywały one od godz. 20:00 w poniedziałek do 9:00 rano we wtorek. Wciąż aktualne pozostają poprzednie alerty związane z intensywnymi opadami. Liczba obszarów objętych ostrzeżeniami może się zwiększać.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Na terenach tym objętych alertem może zamarzać mokra nawierzchnia dróg i chodników. Niebezpiecznie może się zrobić po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura może wynieść ok. -2 st. C, a przy gruncie -4 st. C. Alerty będą obowiązywały od godz. 20:00 w poniedziałek do 9:00 rano we wtorek. Takie warunki mogą spotkać mieszkańców następujących województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

w północnej części Wielkopolski.

Obszary, na których obowiązują ostrzeżenia IMGW (stan na godz. 14:33) / IMGW

Ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem będą występowały także w częściach województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego.

Tam również nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Alerty te zaczną obowiązywać najwcześniej od poniedziałku od godz. 18:00 i potrwają do wtorku do godz. 9:00.

Na poszczególnych obszarach tych województw obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu - będą obowiązywać do 5:00 rano we wtorek.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują również w części województwa dolnośląskiego do godz. 19:00 w poniedziałek. IMGW poinformował, że miejscami zaczyna tworzyć się już pokrywa śnieżna, a w kolejnych godzinach prognozowane jest dalsze występowanie opadów śniegu o grubości około 5-10 cm.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że mogą wystąpić warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Te w efekcie mogą skutkować stratami materialnymi, a niekiedy nawet zagrożeniem dla zdrowia i życia.