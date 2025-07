We wschodniej Polsce jeszcze upał

Wschodnia Polska nadal jest objęta ostrzeżeniem przed upałem. Alert II stopnia obejmuje woj. lubelskie i część woj. podkarpackiego, gdzie temperatura do godz. 19 w poniedziałek może sięgać 31 st. C. Z kolei alert I stopnia wydano dla części woj. podlaskiego i powiatu łosickiego w woj. mazowieckim. Tam temperatura może wynieść do 32 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.