Według szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI, w Górach Skandynawskich wiatr osiągał w porywach prędkość nawet 41 metrów na sekundę. Sytuację dodatkowo pogarszają intensywne opady śniegu, które utrudniają działania służb i pogarszają warunki na drogach.

Szwedzki Urząd ds. Transportu zaapelował do kierowców o unikanie podróży. Wiele lokalnych dróg jest nieprzejezdnych, a most w Sundsvall został zamknięty ze względów bezpieczeństwa.

Sztorm Johannes uderzył w Szwecję / PONTUS LUNDAHL / PAP/EPA

Paraliż komunikacyjny i tysiące bez prądu

Państwowe koleje SJ odwołały połączenia między kurortami narciarskimi a Sztokholmem. Z powodu złych warunków pogodowych w portach pozostały promy na wyspę Gotlandię oraz z Nynaeshamn do Gdańska. Wiele rejsów miało pełne obłożenie ze względu na poświąteczne powroty.

Na północy kraju ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Przedsiębiorstwa energetyczne ostrzegają, że naprawa uszkodzeń może potrwać nawet kilka dni.

W Szwecji sztorm Johannes przyniósł wiatr o sile orkanu, intensywne opady śniegu i liczne utrudnienia na drogach. Zamknięto most w Sundsvall, odwołano pociągi i promy. Służby apelują o unikanie podróży, a przywrócenie zasilania może potrwać nawet kilka dni.

Wielka burza nad Skandynawią

Silny sztorm uderzył w środkową i północną Norwegię oraz środkową Szwecję, powodując poważne utrudnienia komunikacyjne i energetyczne. Wiatr osiągał prędkość ponad 140 km/h, a fale sięgały nawet 12 metrów wysokości. W Norwegii zamknięto kluczowe odcinki trasy E6, a w jednym z przypadków silny podmuch zdmuchnął samochód z jezdni - na szczęście nikt nie ucierpiał. Sparaliżowany został także transport morski i lotniczy, a tysiące mieszkańców regionów wyspiarskich zostało odciętych od świata. W regionie Nordland bez prądu pozostaje około 18 tysięcy gospodarstw domowych.

Ostrzeżenia przed sztormem wydano także dla polskiego wybrzeża - IMGW alarmuje o silnym wietrze i wysokich falach, które mogą powodować utrudnienia zarówno na morzu, jak i na lądzie.