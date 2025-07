Donald Trump reaguje na powódź w Teksasie, przypadkowi ludzie niosą pomoc

W odpowiedzi na tragedię prezydent Donald Trump podpisał deklarację dot. stanu wyjątkowego dla hrabstwa Kerr, co umożliwia uruchomienie środków federalnych. Zapowiedział także, że rozważa wizytę w Teksasie.

To, co się wydarzyło, to coś absolutnie okropnego - powiedział Trump w niedzielę w stanie New Jersey.

W obliczu tragedii mieszkańcy nie pozostają obojętni. Wielu z nich zaangażowało się w działania humanitarne - dostarczają posiłki, oferują schronienie, zbierają ubrania i inne niezbędne rzeczy.

Alma Garcia przyjechała z San Antonio, by przekazać domowe jedzenie poszkodowanym i wolontariuszom. Jedna z mieszkanek była cała mokra, zdjęłam swoją koszulkę i dałam jej - powiedziała BBC.

Z kolei Perla, mieszkanka Kerrville, od piątku po swojej zmianie w supermarkecie zbiera odzież i obuwie, które następnie dostarcza do lokalnych schronisk.

Silvana Garza Valdez i María Paula Zárate, odważne 19-letnie Meksykanki, są bohaterkami w Teksasie . Obie uratowały 20 dziewcząt uwięzionych przez powódź na rzece Guadalupe.