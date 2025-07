W dalszej części wpisu poseł odniósł się również bezpośrednio do samego spotkania: "Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - zaapelował.

Sprawa spotkania Hołowni z Bielanem oraz reakcje wewnątrz klubu Polski 2050 wywołały szeroką dyskusję w środowisku politycznym. Decyzja o zawieszeniu Zimocha może być próbą zdyscyplinowania posłów krytycznych wobec linii kierownictwa.

Na razie nie wiadomo, czy po upływie miesiąca poseł zostanie przywrócony do pełni praw w klubie. Zimoch nie odniósł się jeszcze do dalszych planów politycznych w związku z tą decyzją.