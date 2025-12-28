Załamanie pogody nadciąga w Tatry, na co powinni uważać ci, którzy do zimowej stolicy Polski wybierają się na sylwestra. Już dzisiaj prognozy przewidują wiatr, który na szczycie Kasprowego Wierchu może przekraczać nawet 130 km/h, co oznacza, że odczuwalna temperatura będzie na poziomie ok. -30 st. C. Łatwo będzie więc o wychłodzenie organizmu, a nawet odmrożenia. Ratownicy TOPR ogłosili 2. stopień zagrożenia lawinowego. To właśnie przy tym stopniu dochodzi do największej liczby wypadków. "Świeży śnieg spadnie na starą twardą warstwę, co będzie niekorzystne" - informują w komunikacie.

/ Shutterstock

Uwaga turyści. Ekstremalnie trudne warunki w Tatrach

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło w komunikacie 2. stopień zagrożenia lawinowego, który określany jest jako "umiarkowany", ale trzeba pamiętać, że właśnie przy tym stopniu dochodzi do największej liczby wypadków lawinowych.

Prognozowane są opady śniegu połączone z silnym wiatrem. "Problemem będą deski śnieżne utworzone przez wiatr głównie pod ścianami w żlebach i depresjach. Dodatkowo świeży śnieg spadnie na starą twardą warstwę co będzie niekorzystne" - alarmuje TOPR. Na trudne warunki i mróz powinni przygotowować się ci, którzy zamierzają spędzić w górach sylwestra. Nadciąga huraganowy wiatr, który w połączeniu z niską temperaturą i opadami śniegu, spowodwuje ekstermalnie trudne warunki na szlakach.



Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, prognoza już na dzisiaj przewiduje wiatr, który na szczycie Kasprowego Wierchu może przekroczyć prędkość nawet 130 km/h. Na razie nie wieje aż tak mocno, ale nad ranem podmuchy przekraczały 80 km/h, co w połaczeniu z temperaturą, która spadła do -12 stopni, dało wartość tzw. tempetratury odczuwalnej ok. -25 stopni. Jeśli prędkość wiatru wzrośnie, to odczuwalna temperatura może spaść nawet do - 30 st. C.

Synoptycy zapowiadają, że opady śniegu mogą przynieść aż pół metra nowej pokrywy śnieżnej. To oczywiście umowna wartość, bo przy tak silnym wietrze, jak dowiedział się reporter RMF FM, miejscami granie będą "wywiane" do skał i lodu, natomiast w załamaniech terenu - żlebach, depresjach, śniegu może się nagromadzić znacznie więcej - nawet kilka metrów.