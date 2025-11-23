Intensywne opady śniegu na południu, w centralnej i wschodniej Polsce spowodowały kłopoty na drogach i kolei. Rano wiele tras nie było przejezdnych - m.in. w Małopolsce. Na drogach leżał śnieg. Drogowców natomiast nie było widać. W wypadkach spowodowanych ciężkimi warunkami w Małopolsce ranne zostały dwie osoby. Atak zimy spowodował też gigantyczne problemy na kolei. O godz. 13 jeden z pociągów był opóźniony o 240 minut. Na Podkarpaciu z powodu ataku zimy prądu nie ma 134 tys. odbiorców. W Małopolsce ten problem dotyczy 30 tys. gospodarstw.

Ok. godz. 7 tak wyglądała trasa Węgrzce - Kraków / Gorąca Linia RMF FM

Intensywne opady śniegu na południu, w centrum i na wschodzie Polski, szczególnie trudna sytuacja na Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubelskiem.

W Małopolsce fatalne warunki na drogach - śnieg rano zalegał na jezdniach, brakowało pługów i piaskarek.

W Krakowie rano wiele ulic było nieprzejezdnych, skrócono kursowanie niektórych linii autobusowych.

134 tys. odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu z powodu zerwanych linii energetycznych, najwięcej w rejonie Rzeszowa.

W Małopolsce energii elektrycznej nie ma 30 tys. gospodarstw.

Atak zimy spowodował też problemy na kolei.

Od północy do godz. 9:00 strażacy otrzymali 1231 zgłoszeń. Najwięcej interwencji strażaków było w województwach podkarpackim (728 zdarzeń), małopolskim (423) i lubelskim (69).

Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa oraz połamane gałęzie, które pod naporem mokrego śniegu i silnego wiatru łamały się, uszkadzając linie energetyczne, blokując drogi, a także spadając na budynki mieszkalne i zaparkowane samochody.

Na szczęście, jak podkreśla Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku niebezpiecznych zdarzeń nikt nie został ranny.

O poranku fatalne warunki na małopolskich drogach

Koleiny śniegu, zero pługów, zasypane drogi. Tak przed godz. 6 rano wyglądała sytuacja na wielu krakowskich drogach. Całą noc ani jednej piaskarki nie ma na mieście. Śniegu jest tyle, że jeździć się nie da. Kiedy oni mają zamiar wyjechać i zrobić z tym porządek? - zastanawiał się rozgoryczony słuchacz RMF FM, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.

W Krakowie i gminach ościennych skrócone są niektóre linie autobusowe. Kierowca autobusu, który zadzwonił do nas na Gorącą Linię RMF FM, prosił, żeby służby przyjechały do Przybysławic, bo autobus MPK oparł się na barierkach i przód wystaje na połowę drogi.

Przed godz. 10 sytuacja zaczęła się poprawiać.

"Na obwodnicy Krakowa ciężko mówić o trudności z jazdą lewym pasem, bo pasów nie widać w ogóle. Jedyne co widać, to ślady po przejeżdżającym chwilę wcześniej samochodzie. Lepiej robi się dopiero w okolicy bramek w Mysłowicach" - taką wiadomość dostaliśmy na skrzynkę fakty@rmf.fm tuż po godz. 7.

Zjazd z autostrady A4 na węźle Kraków Centrum przed godz. 6 rano Magdalena Wojtoń / RMF FM

Tak o poranku wyglądała A4 na odcinku Alwernia - Kraków:

Przed 6 rano tak wyglądała autostrada A4 Alwernia - Kraków / Magdalena Wojtoń / RMF FM

O godz. 10, jak informował dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny, warunki na A4 się polepszyły. "Przynajmniej jeden pas trasy jest czarny. Trzeba jednak uważać na błoto pośniegowe, które zalega szczególnie na łącznicach zjazdowych" - relacjonował Paweł Konieczny.

Niewiele lepiej przed 7 rano było na trasie Nowy Targ - Kraków:

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Trasa Nowy Targ - Kraków Gorąca Linia RMF FM

Na Gorącą Linię RMF FM alarmowaliście nas też o poranku, że zasypana była autostrada A1 od Bytomia do Częstochowy.

A tak wyglądała rano ta sama trasa, za Częstochową w kierunku Warszawy:

A1 za Częstochową w stronę Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

A1 za Częstochową w stronę Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

Piaskarki - jak informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM - nie wyjechały też rano na obwodnicę Lublina. Tak wyglądała jedna z tamtejszych tras przed godz. 8 rano.

Lublin przed godz. 8 rano / Gorąca Linia RMF FM

O godz. 10, jak przekazał nam pan Michał, także na obwodnicy Lublina sytuacja się poprawiła.

Obwodnica Lublina o godz. 10 / Gorąca Linia RMF FM

Zimowe warunki panują na drogach wojewódzkich na Lubelszczyźnie. Najtrudniejsza sytuacja przed godz. 11 była na wschodnich i północno-zachodnich krańcach regionu, m.in. w okolicach Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Dołhobyczowa, Łukowa, Kocka, Międzyrzeca Podlaskiego. Tam na drogach leży cienka warstwa zajeżdżonego śniegu.

"Właśnie jedziemy S7 do Warszawy. Droga jest nieodśnieżana, w niektórych miejscach nie widać, gdzie należy jechać pojazdem, w czasie jazdy brak służb odśnieżających!!! Kierowcy proszą o interwencję, przecież to droga przelotowa" - napisała do nas po godz. 8 pani Ewelina.

Trasa S7 do Warszawy / Gorąca Linia RMF FM

Tak przed godz. 9 wyglądała droga S7 w okolicach Jędrzejowa w woj. świętokrzyskim. "Lewy pas zasypany, na prawy tylko koleiny nakreślone przez "pioniera"" - napisał do nas pan Krzysztof.

S7 okolice Jędrzejowa / Gorąca Linia RMF FM

Seria wypadków w Małopolsce

Do niedzielnego południa liczba interwencji małopolskich strażaków wzrosła do 713. Doszło też do 26 wypadków i kolizji. Ranne zostały dwie osoby.

W Białej Niżnej k. Nowego Sącza pod naporem śniegu zawaliła się stodoła, w której były cztery krowy. Wszystkie zwierzęta udało się ewakuować i przekazać właścicielowi.

W Gorlicach pod ciężarem śniegu runęła hala namiotowa o powierzchni ok. 400 mkw., w której składowano stal. Taka sama konstrukcja zawaliła się również w Gdowie. Były w niej samochody osobowe. W żadnym z tych zdarzeń nikomu nic się nie stało.

Ponad 160 tys. odbiorców bez prądu

Z powodu obfitych opadów śniegu na Podkarpaciu w niedzielę rano prądu nie miało ponad 134,7 tys. odbiorców. Ponad 110 tys. są to odbiorcy, którym prąd dostarcza PGE Oddział Rzeszów, 11 tys. są to odbiorcy PGE Oddział Zamość. Z kolei 13 tys. odbiorców, głównie w okolicach Dębicy, to klienci Taurona - przekazała dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk.

Główną przyczyną wyłączeń prądu są linie zerwane przez gałęzie, łamiące się pod naporem śniegu.



W Małopolsce z powodu opadów śniegu prądu nie ma prawie 30 tys. odbiorców, głównie w powiatach tarnowskim, gorlickim i nowosądeckim.

Kilkugodzinne opóźnienia na kolei

Intensywne opady śniegu spowodowały też kłopoty na kolei. Służby kolejowe najwięcej pracy mają na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na trasie między Nowym Sączem a Krynicą zalegający śnieg spowodował dwie poważne awarie na raz. Pod jego ciężarem doszło do zerwania trakcji, ale też powalenia drzew na torowiska. Jak usłyszał przed godz. 13 w Polskich Liniach Kolejowych dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun, pracownicy starają się przywrócić drożność tego szlaku.

W kilku przypadkach doszło też do awarii lokomotyw. Jeśli chodzi o rozkład jazdy w całym kraju, rekordowe opóźnienie wynoszące ponad 240 minut miał o godz. 13 pociąg z Wrocławia do Przemyśla. Ponad 160 minut opóźniony był też o godz. 13 pociąg z Gdyni do Berlina, jadący przez Poznań. W tym samym czasie o godzinę opóźnione były pociągi z Krakowa do Szczecina, Kołobrzegu i Olsztyna.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodnich regionów Polski. W niedzielę, 23 listopada, mieszkańców tych terenów czekają kolejne intensywne opady śniegu. Lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 6 cm.

W zachodniej i północno-zachodniej Polsce przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze - duże, z przejaśnieniami w centrum i okresowymi opadami śniegu. Na wschodzie i południu śnieg może padać z umiarkowaną siłą. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopnia Celsjusza do 1 stopnia, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do -4 stopni. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady śniegu, szczególnie na zachodzie i północnym wschodzie, z przyrostem pokrywy śnieżnej do 5 cm. Uwaga na marznące mgły i szadź! Temperatura spadnie do -8 stopnia, lokalnie nawet do -14 stopni Celsjusza w kotlinach górskich. Na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach silny wiatr może powodować zamiecie śnieżne.