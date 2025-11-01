Jaką pogodę przyniosą pierwsze, świąteczne dni listopada? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że czeka nas typowo jesienny, ale ciepły i słoneczny czas.

Zdj. ilustracyjne / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Wszystkich Świętych: Prognoza pogody

W dzień Wszystkich Świętych będzie pogodnie i słonecznie. Zachmurzenia można spodziewać się jedynie na krańcach północno-zachodnich, gdzie wieczorem pojawią się też przelotne opady deszczu.

Termometry wskażą 9-10 stopni na północnym wschodzie i 14-15 stopni w centrum. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie 17-18 stopni. Wiatr będzie raczej słaby.

Noc z soboty na niedzielę będzie ciepła i bez opadów. Temperatura wyniesie od 5-6 stopni na wschodzie do 10-11 na zachodzie.

Dzień Zaduszny: Prognoza pogody

W niedzielę na wschodzie będzie pogodnie, a na zachodzie przewidywane jest zachmurzenie. W całym kraju będzie ciepło, od 10-11 stopni na północnym wschodzie, 14-16 w centrum, do około 17-18 stopni na południu.

Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, jedynie na terenach podgórskich może być lokalnie umiarkowany.

W końcówce weekendu od zachodu przyjdzie strefa opadów - przekazała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.

Na początku tygodnia prognozowane są opady deszczu i niższe temperatury.