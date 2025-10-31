Wszystkich Świętych to czas wzmożonych wyjazdów. Ponad 5 tys. policjantów ruchu drogowego pojawi się w kulminacyjnych momentach na drogach całej Polski w związku z akcją Znicz.

W najbliższych dniach policjanci będą mieli mnóstwo pracy / Darek Delmanowicz / PAP

Ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego będzie czuwać na polskich drogach podczas kulminacyjnych dni związanych z wyjazdami na Wszystkich Świętych.

Policyjna akcja rozpocznie się w piątek i potrwa do końca weekendu - to czas wzmożonych kontroli i zwiększonej obecności funkcjonariuszy.

W 2024 roku podczas tego okresu doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych.

Działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych rozpoczną się w piątek i potrwają do końca weekendu. Oznacza to wzmożone kontrole - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP.

Podinsp. Robert Opas powiedział, że policjanci będą m.in. zapewniać płynność ruchu i dbać o bezpieczeństwo podróżnych. Niestety, jest to okres, kiedy bardzo często mówimy o dużej liczbie zdarzeń. W zeszłym roku było 161 wypadków drogowych. Zginęło w nich 11 osób, a 19 zostało rannych. Dlatego proszę przede wszystkim o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy bardzo często będą ręcznie kierować ruchem - mówił Opas.

Dodał, że w czasie policyjnej akcji policja wykorzysta wszystkie środki, jakimi dysponuje. Mówimy tu zarówno o grupach speed, o oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Na pewno widoczni będą policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach, kierujący ruchem w pobliżu cmentarzy - powiedział.

Dodał, że z uwagi na zmiany w organizacji ruchu w okolicach nekropolii często najłatwiej na groby bliskich można będzie się dostać komunikacją miejską, która będzie podjeżdżać pod bramy cmentarne.

Zapytany, na co policjanci będą zwracać największą uwagę, przekazał, że przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących. Będziemy również kontrolować stan trzeźwości kierowców, sprawdzać sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci, a także zwracać uwagę na poważne wykroczenia, bardzo często dotyczące nadmiernej prędkości - ostrzegł.

Zaznaczył, że za kierownicą nie ma miejsca na nierozważne zachowania. I pod tym kątem będziemy też działać, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie zależy nam absolutnie na żadnych mandatach, tylko na tym, żeby wszyscy sprawnie dojechali na miejsce - zapewnił.