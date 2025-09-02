Najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą zanotowano we wtorkowy poranek. Wynosi on 5 cm, to o centymetr mniej niż w piątek, 28 sierpnia.

Niski stan wody w Wiśle w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Według IMGW, rekordowe 5 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano po raz pierwszy we wtorek o godz. 4.40.

Prognozy wskazują, że tak niski poziom wody ma utrzymać się przez najbliższe dni.

Z danych Instytutu wynika, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje także na ponad 20 innych stacjach hydrologicznych na rzekach: Warcie, Wiśle, Kaczawie, Moszczenicy, Budzówce, Wieprzy, Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Narwi, Pilicy, Wisłoce i Krasnej.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.