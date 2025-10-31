1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia większość sklepów będzie zamknięta, jednak niektóre punkty pozostaną otwarte. Sprawdź, gdzie będzie można zrobić zakupy i które miejsca będą dostępne dla klientów.
- 1 listopada (Wszystkich Świętych) sklepy wielkopowierzchniowe, markety, dyskonty i galerie handlowe będą zamknięte.
- Otwarte mogą być małe sklepy prowadzone przez właścicieli, stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, sklepy w hotelach i na lotniskach oraz restauracje.
- 2 listopada (niedziela niehandlowa) również nie zrobimy zakupów w większości sklepów.
- Najbliższe niedziele handlowe przypadają w grudniu (7, 14 i 21 XII).
1 listopada to jeden z najważniejszych dni wolnych od pracy w Polsce. Zgodnie z przepisami, tego dnia zamknięte będą wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, markety, dyskonty oraz galerie handlowe.
Oznacza to, że nie zrobimy zakupów w popularnych sieciach. Warto więc zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem i zaopatrzyć się w potrzebne produkty wcześniej.
Mimo że większość sklepów będzie zamknięta, niektóre punkty pozostaną otwarte. Zakupy będzie można zrobić m.in. w:
- małych sklepach prowadzonych przez właścicieli,
- stacjach benzynowych,
- stoiskach handlowych przy cmentarzach,
- aptekach i punktach aptecznych,
- kwiaciarniach,
- sklepach w hotelach, zakładach leczniczych oraz na lotniskach.
Otwarte będą również restauracje, które mogą być dobrym miejscem na posiłek po wizycie na cmentarzu.
Warto pamiętać, że 2 listopada 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że również tego dnia większość sklepów będzie zamknięta. W związku z tym wiele marketów wydłuża godziny pracy w dniach poprzedzających Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, aby umożliwić klientom zrobienie zakupów na czas.
W listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Najbliższe niedziele handlowe wypadają dopiero w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia 2025 roku.