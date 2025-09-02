To jest trudny, wtorkowy poranek na drogach w Śląskiem. Po kolizjach utrudniony jest przejazd śląskim odcinkiem autostrady A4 oraz Drogową Trasą Średnicową.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, na autostradzie A4 w okolicach węzła Brzęczkowice w Mysłowicach zderzyły się dwa samochody na pasach w kierunku Krakowa.

Z kolei na Drogowej Trasie Średnicowej w okolicach Świętochłowic i stacji benzynowej na pasach do Katowic zderzyły się dwa kolejne auta. Zablokowany jest jeden pas, bo z jezdni trzeba usunąć wycieki z samochodów.



Dodatkowo jazdę w regionie utrudnia dziś mgła, miejscami widoczność może być mocno ograniczona.

Poza tym, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, znacząco przybyło aut na drogach.