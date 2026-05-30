​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw w zachodniej i centralnej części Polski. Zaczną obowiązywać od godz. 8 i mogą się utrzymać do 20 w sobotę. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 70 km/h - lokalnie także grad.

Shutterstock

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydane dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz zachodnich części woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego są aktywne i wygasną najpóźniej o godz. 8.00 w sobotę.

IMGW wydał alerty I stopnia

Alerty w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim oraz we wschodnich częściach wielkopolskiego i dolnośląskiego, wejdą w życie o godz. 8 i potrwają do godz. 20 w sobotę. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.