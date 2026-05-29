​Agencja Mienia Wojskowego ogłasza kolejną wielką wyprzedaż sprzętu wojskowego - donosi Business Insider. Niektóre pozycje mogą zaskoczyć nawet najbardziej wymagających kolekcjonerów i miłośników militariów. W ofercie znalazły się nie tylko pojazdy specjalistyczne, ale także odzież, sprzęt medyczny, narzędzia, a nawet bielizna. Przetarg rusza 9 czerwca.

Od bielizny po pojazdy - bogata oferta przetargu

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny otwiera magazyny i wystawia na sprzedaż szeroki asortyment sprzętu, który przez lata służył polskiej armii. Wśród oferowanych przedmiotów znalazły się zarówno pojazdy specjalistyczne, jak i przedmioty codziennego użytku. Na liście znalazły się m.in. cysterna, autobus z 2006 roku za 15 tys. zł, łódź motorowa z przyczepą za tę samą kwotę, a także ford transit z 2001 roku w cenie 7,5 tys. zł.

Ale w najnowszym przetargu można znaleźć nie tylko pojazdy. Jest także szeroki wybór odzieży, w tym 600 par slipów oraz czarne półbuty galowe. Dla osób zainteresowanych sprzętem specjalistycznym przygotowano m.in. przenośne laboratorium fotograficzne, myjkę ciśnieniową, materac do unieruchamiania pacjenta, sprzęt diagnostyczny oraz pełne umundurowanie pracownika ochrony. W ofercie nie zabrakło także kompasu artyleryjskiego oraz różnego rodzaju przyczep.

Gdzie i kiedy można obejrzeć sprzęt?

Zainteresowani zakupem mają możliwość obejrzenia sprzętu na własne oczy. Prezentacja odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2026 roku w godzinach 9-14 w wybranych jednostkach wojskowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i Grudziądzu, a także w województwie łódzkim. To doskonała okazja, by dokładnie przyjrzeć się oferowanym przedmiotom i ocenić ich stan techniczny przed złożeniem oferty.

Jak wziąć udział w przetargu?

Aby wziąć udział w przetargu, należy złożyć ofertę w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy do 9 czerwca 2026 roku do godziny 9. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12 w siedzibie AMW przy ul. Gdańskiej 163a w Bydgoszczy.