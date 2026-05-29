Prezydent Karol Nawrocki chce, by Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się tą sprawą podczas posiedzenia 8 czerwca. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Czy taki krok nie doprowadzi do poważnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich? Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Gościa Krzysztofa Ziemca, zapytamy, czy prezydent Nawrocki powinien bezpośrednio rozmawiać w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim i czy Ukraina - gloryfikując UPA - oddala się od europejskich standardów i członkostwa w Unii Europejskiej.

Kiedy do naszego kraju trafi zapowiadane przez Donalda Trumpa dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy? Czy Polska zabiega o stałą obecność armii USA i czy Amerykanie rzeczywiście mogą ograniczyć swoje zaangażowanie militarne w Europie?

Porozmawiamy także o traktacie Polska-Wielka Brytania. Czy prezydent miał wystraczającą wiedzę na ten temat? Czy podpisze traktat? Dlaczego ciągle nie ma współpracy między Kancelarią Prezydenta a rządem w sprawach międzynarodowych?

Czy należy przywrócić obowiązkową służbę wojskową lub powszechne szkolenia wojskowe? Ilu żołnierzy powinna liczyć polska armia? Pierwsze umowy z SAFE podpisane. "To dziejowa chwila" - twierdzi premier Donald Tusk. Czy te pieniądze wzmocnią nasze bezpieczeństwo? Czy to sukces rządu?

W rozmowie nie zabraknie pytań o przyszłość NATO oraz możliwe odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.

Bartosz Grodecki / Leszek Szymański / PAP

