Przed nami wyjątkowo chłodna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych wieści dla mieszkańców wielu regionów Polski. W czwartek wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego

podkarpackiego.

Synoptycy przewidują, że najbliższa noc będzie wyjątkowo chłodna.

Spadek temperatury nawet do minus 2 stopni

Według prognoz IMGW, temperatura powietrza może spaść do około 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 2 stopni. Przymrozki będą miały charakter lokalny i wystąpią głównie w obniżeniach terenu.

Kiedy obowiązują alerty?

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 1:00 do 5:30 w piątek. To właśnie w tych godzinach należy spodziewać się najniższych temperatur i największego ryzyka przymrozków.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Alerty pierwszego stopnia wydawane przez IMGW oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto więc zabezpieczyć rośliny, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

Uwaga na skutki przymrozków

Przymrozki o tej porze roku mogą być groźne zwłaszcza dla rolników i ogrodników. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny.