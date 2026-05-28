Przed nami wyjątkowo chłodna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych wieści dla mieszkańców wielu regionów Polski. W czwartek wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw:
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- małopolskiego
- podkarpackiego.
Synoptycy przewidują, że najbliższa noc będzie wyjątkowo chłodna.
Według prognoz IMGW, temperatura powietrza może spaść do około 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 2 stopni. Przymrozki będą miały charakter lokalny i wystąpią głównie w obniżeniach terenu.
Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 1:00 do 5:30 w piątek. To właśnie w tych godzinach należy spodziewać się najniższych temperatur i największego ryzyka przymrozków.
Alerty pierwszego stopnia wydawane przez IMGW oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto więc zabezpieczyć rośliny, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.
Przymrozki o tej porze roku mogą być groźne zwłaszcza dla rolników i ogrodników. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny.