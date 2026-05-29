W Nowym Jorku doszło do aktu wandalizmu wymierzonego w polski Konsulat Generalny - ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski. Uszkodzona została elewacja budynku, zamalowano obiektyw jednej z kamer monitoringu oraz tablice będące częścią wystawy przed placówką. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a polskie służby dyplomatyczne podkreślają, że incydent traktowany jest z najwyższą powagą.
Nieznani sprawcy zniszczyli elewację budynku, zamalowując jej fragmenty. Celem ataku stał się również monitoring - zamalowany został obiektyw jednej z kamer, co utrudniło rejestrację zdarzenia.
Dodatkowo uszkodzone zostały tablice będące częścią wystawy prezentowanej przed konsulatem.
Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie
Polskie służby dyplomatyczne podkreśliły, że sprawa traktowana jest z najwyższą powagą.