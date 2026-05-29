​Pogoda w weekend będzie zmienna. Nie zabraknie słońca, ale miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw w zachodniej Polsce.

/ Wojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East NewsWojciech Olkusnik/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Wzrost zachmurzenia, opady deszczu oraz burze pojawią się w nocy z piątku na sobotę na zachodzie kraju. W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Temperatura od 5 st. C na Podhalu i północnym wschodzie kraju, w centrum do 10 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem od 14 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby, jednak w czasie burz może on wynieść do 60 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. lubuskiego oraz części woj. dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.

IMGW ostrzega przed burzami

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie 25 mm oraz porywy wiatru około 60 km/h" - czytamy w komunikacie. Alerty potrwają od północy z piątku na sobotę do godz. 8 rano w sobotę.

Koniec z upałami

W sobotę strefa frontu burzowego przeniesie się na centrum oraz południe kraju, przewidywana suma opadów wyniesie od 20 mm do 25 mm. Na zachodzie pogoda zacznie się poprawiać.

Temperatura od 18 st. C na północnym wschodzie, w pasie centralnym ok. 20 st. C, najcieplej na zachodzie do 24 st. C. W czasie burz prognozowana jest prędkość wiatru do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę w zachodniej części kraju pogodnie, z małym, umiarkowanym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze kraju pochmurnie z większymi przejaśnieniami, jednakże mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowane są również burze.

Temperatura wyniesie od 10 st. C do 12 st. C w okolicach północnego wschodu, na przeważającym obszarze kraju temperatura od 11 st. C do 13 st. C. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich do 15 st. C. Wiatr słaby, podczas burz może on wynieść do 60 km/h.