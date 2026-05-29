Shi Yongxin, były opat słynnego na całym świecie klasztoru Shaolin w prowincji Henan w środkowych Chinach, został w piątek skazany na 24 lata więzienia za szereg przestępstw, w tym defraudację oraz wręczanie i przyjmowanie łapówek. Łączną kwotę oszustw, których Shi dopuścił się w ciągu prawie 30 lat, oszacowano na równowartość ok. 44,33 mln dolarów.

Shi Yongxin został skazany na 24 lata więzienia.

Sąd - oprócz 24 lat więzienia - ukarał Shi Yongxina także grzywną w wysokości 3,5 mln juanów (517 tys. dolarów).

Defraudacja i łapówki w Shaolin

Sąd ustalił, że w latach 2003-2025 Shi (jego prawdziwe imię to Liu Yingcheng), wykorzystywał swoje stanowisko opata świątyni i prezesa fundacji charytatywno-opiekuńczej Shaolin do przywłaszczenia ponad 131 milionów juanów - donosi China Daily.

W latach 2012-2022 przywłaszczył sobie ponad 151 milionów juanów (to ok 22 mln dolarów) z organizacji na cele osobiste i przez ponad trzy miesiące nie spłacał pieniędzy.

Począwszy od lipca 2006 r. Liu zabiegał o korzyści dla innych osób w sprawach dotyczących m.in. projektów budowy świątyń i działalności biznesowej. W zamian przyjmował łapówki na łączną kwotę ponad 11,63 mln juanów.

W latach 1995-2022 oferował także łapówki urzędnikom państwowym o łącznej wartości ponad 5,67 mln juanów w zamian za nielegalne korzyści.

Skazany zgodził się z wyrokiem

Sąd stwierdził, że działania Liu stanowiły defraudację, sprzeniewierzenie funduszy i przekupstwo. Zasłużył na surową karę, ponieważ kwoty, których dotyczyły, były "szczególnie wysokie", przestępstwa korupcyjne były "szczególnie poważne", przestępstwa trwały "długo", konsekwencje były "poważne", a skutki społeczne były "wyjątkowo negatywne".

Po ogłoszeniu wyroku 60-leytni Shi Yongxin stwierdził, że akceptuje decyzję sądu i nie zamierza odwoływać się do wyższej instancji.

Warto zauważyć, że po zatrzymaniu były przełożony klasztoru Shaolin dobrowolnie ujawnił dodatkowe przestępstwa, o których wcześniej nie wiedzieli śledczy.

Shaolin Kung Fu

Urodzony w prowincji Anhui 60-latek został mnichem w 1981 roku, od 1999 roku pełnił funkcję 30. opata świątyni.

Klasztor Shaolin, położony w górach Songshan, w środkowych Chinach, powstał w 495 r. i uchodzi za najstarszy tego typu obiekt w Chinach. Klasztor ma status historycznego centrum buddyzmu chan i jest kolebką wschodnich sztuk walki (Shaolin Kung Fu).

Obecnie kompleks pełni funkcję świątyni, a zarazem stał się obiektem turystycznym i centrum kulturalnym.