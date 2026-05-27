Pogoda da się we znaki na południu Polski. Część Małopolski i Podkarpacia nawiedzą burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Niektóre alerty obowiązują do godz. 18:30 w środę, a pozostałe do godz. 7:30 w czwartek.

Radar burz. Gdzie zagrzmi?

Na południu Polski wystąpią burze, którym mogą towarzyszyć ulewy, a nawet grad. Ostrzeżenia synoptyków IMGW zostały wydane dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego.

"Następuje dość liczny rozwój ośrodków burzowych, którym towarzyszą krótkotrwałe ulewne opady deszczu o natężeniu do 5-10 mm/min, opady gradu o średnicy 2-3 cm oraz silniejsze porywy wiatru do 50-60 km/h. Zjawiska burzowe szybko przemieszczają się na południowy wschód i do godz. 14:00 powinny opuścić rejony Bochni, Tarnowa, Rzeszowa, Przeworska, czy Jarosławia. Rozwój kolejnych silniejszych ośrodków burzowych będzie stopniowo przesuwać się na południe w stronę Nowego Sącza, Krosna, czy Leska" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia przed burzami obowiązujące do godz. 18:30 w środę 27 maja / IMGW / Materiały prasowe