W piątek późnym popołudniem wybuchł pożar w zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało - informuje Marcin Buczek, reporter RMF FM. Osoby, które przebywały w budynku, ewakuowały się przed przybyciem służb.

Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w Olsztynie koło Częstochowy około godz. 17.

Pożar wybuchł w budynku mieszczącym hotel i restaurację. To zabytkowy obiekt z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. To właśnie na pokryciu dachu pojawił się dziś ogień.

Przed godz. 21 sytuacja była już opanowana - przekazał dziennikarzowi RMF FM jeden ze strażaków.

Rozpoczęło się dogaszania obiektu. W akcji uczestniczy osiemnaście strażackich wozów.

Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Jeszcze przed przyjazdem strażaków na zewnątrz wyszło dziesięć osób.



