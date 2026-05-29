Nie żyje dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – poinformowała uczelnia. Lekarz zginął w tragicznym wypadku na autostradzie A1 między węzłami Tuszyn i Łódź.

Zdjęcie z wypadku na A1 / Fot. KP PSP w Koluszkach /Państwowa Straż Pożarna /

W niedzielę, około godziny 2:25, na autostradzie A1 między węzłami Tuszyn i Łódź Południe doszło do tragicznego wypadku. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł sprawca wypadku, a trzy osoby z drugiego auta trafiły do szpitala.

Wśród poszkodowanych był prof. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, profesor zmarł w szpitalu - przekazał TVN24. O jego śmierci poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

"Profesor Kozakiewicz był wybitnym chirurgiem, cenionym naukowcem i wykładowcą, dla którego praca była przede wszystkim wielką pasją. Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł tak nagle, w okolicznościach, które pozostawiają poczucie wielkiej straty i niedowierzania" - czytamy w oficjalnym komunikacie uczelni.

W podobnym tonie o zmarłym profesorze wypowiadają się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. "Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny specjalista, człowiek wielkiej wiedzy, życzliwości i klasy, którego dorobek zawodowy, postawa oraz zaangażowanie stanowiły ważny wkład w rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej" - napisali chirurdzy w mediach społecznościowych.

Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.