Policyjny pościg za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego crossem, który jechał na jednym kole. Dwaj policjanci zostali ranni i trafili do szpitala. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Policyjny pościg w Krakowie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać.

Podczas pościgu policyjny radiowóz na łuku drogi wypadł z nasypu na tory kolejowe. Dwaj policjanci zostali ranni i trafili do szpitala.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracowały też zespoły ratownictwa medycznego.

Kierujący motocyklem porzucił pojazd, a następnie próbował uciekać pieszo. Jak jednak ustalił dziennikarz RMF FM, mężczyzna został ujęty przez służby.

Jak podkreślają krakowscy policjanci, zatrzymany motocyklista od pewnego czasu miał stwarzać zagrożenie na drogach swoją brawurową jazdą.