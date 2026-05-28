Święto Bożego Ciała wypada w tym roku w czwartek 4 czerwca. Zdaniem synoptyków dzień powinien być ciepły, ale nad znaczną częścią kraju mogą pojawić się chmury. Niewykluczone, że popada.

Burzowy może być już najbliższy weekend. IMGW prognozuje, że szczególnie w południowej i południowo-wschodniej części Polski może padać i grzmieć.

Od niedzieli do środy sytuacja może się nieco uspokoić, aczkolwiek opady, a miejscowo również burze, będą możliwe. Temperatura będzie oscylowała wokół 20 st. Celsjusza.

Początek tygodnia ma być cieplejszy na zachodzie, ale już od środy wyższe temperatury przeniosą się na wschód.

Jaka pogoda w Boże Ciało?

Osoby wybierające się na procesję w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa powinny zabrać ze sobą parasole.

Słupki rtęci pokażą na terenie całej Polski około 23-25 st. Celsjusza, ale należy spodziewać się opadów. Niebo nad zdecydowaną większością kraju mają przykryć w ciągu dnia chmury.

Deszcz, zdaniem synoptyków, jest pewniejszy na wschodzie i w centrum. Na krańcach zachodnich prawdopodobne są popołudniowe rozpogodzenia.