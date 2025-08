Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dla wielu regionów kraju. W niedzielę i poniedziałek Polskę czekają gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także upały. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców zagrożonych województw. Pogoda będzie w najbliższym czasie będzie bardzo zróżnicowana.

Groźna pogoda nad Polską. IMGW ostrzega przed burzami, deszczem i upałem / Shutterstock

Zróżnicowana sytuacja baryczna nad Europą

Jak informuje IMGW, wyże obejmują swym zasięgiem Bałkany, północno-wschodnią oraz częściowo zachodnią Europę. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują niże.

Polska znajduje się w bruździe niskiego ciśnienia z przemieszczającym się od południa pofalowanym frontem chłodnym.

Zachód kraju pozostaje w chłodniejszej, a wschód w cieplejszej i wilgotniejszej masie powietrza polarnego morskiego.

Pogoda na niedzielę: Burze, grad i intensywne opady

W niedzielę na zachodzie kraju przewidywane jest duże zachmurzenie, natomiast na wschodzie możliwe są większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum początkowo wystąpią opady deszczu, które po południu przejdą w opady przelotne.

Na wschodzie kraju po południu prognozowane są liczne burze, miejscami z gradem. Suma opadów na zachodzie wyniesie od 10 do 20 mm, lokalnie na północy do 40 mm, a na wschodzie w czasie burz od 20 do 30 mm, miejscami nawet około 45 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na zachodzie, przez około 22 st. C w centrum, do 30 st. C na krańcach wschodnich. W kotlinach sudeckich będzie chłodniej - od 15 do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zachodni i północno-zachodni, na wschodzie skręcający na południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h, a w czasie burz nawet do 80 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek: Burze i mgły

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum kraju. Na wybrzeżu przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze, które po północy będą stopniowo zanikać.

Na południu lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 12 st. C na zachodzie do 17 st. C na wschodzie, w kotlinach górskich spadki do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy do 70 km/h.

Poniedziałek: Przelotne opady i burze

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie również burze, możliwy grad. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C, chłodniej w kotlinach górskich - od 18 do 19 st. C, a na Podkarpaciu lokalnie około 17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, intensywnym deszczem i upałem. Alerty objęły wschodnią Polskę oraz pas od Pomorza po Opolszczyznę. W tych regionach prognozowane są opady deszczu, silny wiatr i grad. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców wschodnich województw, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i zalecając ostrożność.

W pasie wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami. Alertem II stopnia objęto woj. podlaskie oraz część województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia I stopnia wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu (lokalnie do 45 mm), porywy wiatru do 80 km/h oraz grad.