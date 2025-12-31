Co najmniej jedna osoba nie żyje, ponad 50 zostało rannych w wyniku czołowego zderzenia pociągów na popularnej trasie turystycznej do Machu Picchu. Wśród poszkodowanych są zarówno Peruwiańczycy, jak i turyści z całego świata.

Wypadek pociągu na trasie do Machu Picchu w Peru. Jedna ofiara śmiertelna, dziesiątki rannych turystów / CAROLINA PAUCAR / AFP/EAST NEWS

Tragiczne zderzenie dwóch pociągów na trasie do słynnego Machu Picchu.

Bilans wypadku: 1 śmierć maszynisty i ponad 50 rannych, w tym lokalni mieszkańcy i turyści z całego świata.

Akcja ratunkowa utrudniona przez górzysty teren i ograniczony dostęp, ponad 20 ambulansów na miejscu.

Setki turystów utknęły na trasie, czekając na ewakuację z okolic Machu Picchu, które rocznie odwiedza 1,5 mln osób.

W miejscowości Pampacahua w Peru doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów należących do firm PeruRail oraz Inca Rail, obsługujących trasę do Machu Picchu. To właśnie tą drogą tysiące podróżnych docierają pod majestatyczne ruiny inkaskiego miasta.

Niestety, bilans tragedii jest poważny - potwierdzono śmierć maszynisty jednego z pociągów, a ponad 50 osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych są zarówno obywatele Peru, jak i turyści z różnych zakątków świata, którzy wybrali się w podróż, by zobaczyć cud architektury sprzed wieków.

Tuż po wypadku na miejsce skierowano ponad 20 ambulansów. Ratownicy przez wiele godzin udzielali pomocy rannym, transportując ich do szpitali w regionie miasta Cuzco. Sytuację dodatkowo komplikowały warunki terenowe - górzysta okolica i ograniczony dostęp do miejsca katastrofy sprawiły, że akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna i czasochłonna.

Lokalne media informują, że setki turystów utknęły na miejscu wypadku, oczekując na ewakuację.

Machu Picchu - perła Inków i magnes dla turystów

Zbudowane w XV wieku przez Inków Machu Picchu / Luis Camacho/Xinhua News / East News

Machu Picchu to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rocznie odwiedza je około 1,5 miliona turystów, z czego większość dociera tu właśnie koleją, kończąc podróż w miasteczku Aguas Calientes, położonym u podnóża ruin.

Zbudowane w XV wieku przez Inków Machu Picchu przez wieki pozostawało ukryte wśród gór. W 2007 roku uznane zostało za jeden z siedmiu nowych cudów świata, co tylko zwiększyło jego popularność wśród podróżników.

W ostatniej dekadzie liczba odwiedzających Machu Picchu wzrosła o 25 proc.