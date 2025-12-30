Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów Polski. Powodem są prognozowane zamiecie śnieżne, silny wiatr oraz gwałtowne wzrosty poziomu wód na wybrzeżu. Miejscami może spaść nawet 60 cm śniegu. Prognozowane są też burze. Alerty wydało również RCB.

Tak wyglądał wtorkowy poranek w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów Polski.

Ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego

IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach; lokalnie możliwe stany alarmowe.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Miejscami nawet 60 cm śniegu

IMGW wydał nowe ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm.

Według IMGW możliwe są burze. Ostrzeżenia będą obowiązywały do środy, do godz. 12.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało natomiast alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Będzie on obowiązywał we wtorek i środę. "Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - ostrzegło RCB.