Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów Polski. Powodem są prognozowane zamiecie śnieżne, silny wiatr oraz gwałtowne wzrosty poziomu wód na wybrzeżu. Miejscami może spaść nawet 60 cm śniegu. Prognozowane są też burze. Alerty wydało również RCB.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla wielu regionów Polski.
  • Ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego
  • IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach; lokalnie możliwe stany alarmowe.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zobacz również:

Już spadło 18 cm śniegu, IMGW wydało kolejne ostrzeżenia. To będzie ciężka doba na Warmii i Mazurach

Miejscami nawet 60 cm śniegu

IMGW wydał nowe ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm. 

Według IMGW możliwe są burze. Ostrzeżenia będą obowiązywały do środy, do godz. 12.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało natomiast alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Będzie on obowiązywał we wtorek i środę. "Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - ostrzegło RCB.

Zamiecie śnieżne na południu i północnym wschodzie

IMGW ostrzega też przed zamieciami śnieżnymi w południowej części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy przewidują opady śniegu i wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach nawet do 65 km/h, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Alerty zaczną obowiązywać we wtorek od godziny 12:00 i potrwają do południa w środę.

Jeszcze trudniejsza sytuacja zapowiada się w znacznej części województwa mazowieckiego oraz południowo-zachodniej części Podlasia. Tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi. Zawieje i zamiecie będą powodowane przez opady śniegu i bardzo silny wiatr - do 80 km/h w porywach.

Gdzie pada śnieg?

Silny wiatr na wschodzie i w centrum

Od wtorku, od godziny 10:00, obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie lubelskim, na Mazowszu, części województwa warmińsko-mazurskiego, północnej części województwa łódzkiego oraz na wschodzie kujawsko-pomorskiego. Na tych terenach spodziewany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach nawet do 80 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20:00.

Wysokie stany wód na wybrzeżu i Zalewie Wiślanym

IMGW wydał także ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wód na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach. W Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w województwie pomorskim prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, a miejscami nawet powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych.

Na Zalewie Szczecińskim i ujściowym odcinku Odry (woj. zachodniopomorskie) utrzymano ostrzeżenie drugiego stopnia.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje już wystąpienie niebezpiecznych zjawisk mogących powodować duże straty materialne i poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy sytuacji ekstremalnych, w których istnieje wysokie ryzyko poważnych szkód i zagrożenia dla mieszkańców.