Zimowa aura nie odpuszcza mieszkańcom Warmii i Mazur. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi, a sytuacja na drogach jest bardzo trudna. Silny wiatr, intensywne opady śniegu i poważny stan rzeki Elbląg stawiają region w stan podwyższonej gotowości.

Śnieżny paraliż na Warmii i Mazurach! IMGW ostrzega, drogi zablokowane, alarm powodziowy w Elblągu / Tomasz Waszczuk / PAP

Na Warmii i Mazurach spadło już 18 cm śniegu, a IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem do 80 km/h.

Na drogach pracuje ponad 190 pługów i pługopiaskarek, ale śliska nawierzchnia oraz błoto pośniegowe ciągle utrudniają jazdę.

Silny wiatr powoduje cofkę wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg, gdzie poziom przekroczył stan alarmowy - w mieście rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe.

Śnieżna ofensywa na Warmii i Mazurach

Województwo warmińsko-mazurskie znalazło się pod wpływem silnych opadów śniegu i porywistego wiatru z północnego zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi, które mogą utrzymać się przez kolejne godziny. Eksperci IMGW prognozują, że wiatr osiągnie średnią prędkość do 40 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h. To właśnie te warunki powodują, że śnieg jest nieustannie zawiewany na drogi, znacznie utrudniając ruch.

W nocy w rejonach Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Iławy, Nidzicy i Działdowa spadło aż 18 cm śniegu. W pozostałej części regionu pokrywa śnieżna wynosi od 8 do 12 cm i wciąż się powiększa.

Paraliż na drogach: ciężarówki blokują skrzyżowania, tworzą się korki

Wtorkowy poranek okazał się niezwykle trudny dla kierowców. Szczególnie dramatyczna sytuacja była o poranku na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Z powodu śliskiej nawierzchni dwie ciężarówki utknęły na wzniesieniu, całkowicie blokując ruch i powodując narastający korek.

Służby pracują nad poprawą sytuacji i odblokowaniem tego miejsca, ale jest to trudne m.in. dlatego, że wieje silny wiatr i śnieg jest zawiewany na jezdnię - relacjonował Ryszard Dulski z zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie.

Po drogach krajowych pracuje obecnie 111 pługów i pługopiaskarek, a po wojewódzkich 80 takich pojazdów - to cały dostępny sprzęt. Mimo to, miejscami na drogach zalega cienka warstwa śniegu, a z pól wciąż nawiewany jest nowy. Dodatkowo pojawia się błoto pośniegowe, które znacząco obniża przyczepność.

Zalecamy dużą ostrożność, warunki są bardzo wymagające - podkreśla Dulski.

Sytuacja hydrologiczna: alarm na rzece Elbląg

Podniesiony poziom wody w rzece Elbląg, widziany na wysokości Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu / Andrzej Jackowski / PAP

Zimowa aura daje się we znaki nie tylko kierowcom. Silny wiatr ponownie powoduje tzw. cofkę, czyli cofanie wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował rano mieszkańców w mediach społecznościowych: "W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty".

O godzinie 6:30 poziom wody na rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy i obecnie wynosi 611 cm.

Wzdłuż rzeki Elbląg od niedzieli rozstawione są rękawy przeciwpowodziowe, które mają zabezpieczyć miasto przed ewentualnym zalaniem. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby miejskie i straż pożarną.

Mieszkańcy Warmii i Mazur muszą uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność zarówno na drogach, jak i w pobliżu rzeki Elbląg. Służby apelują o ograniczenie podróży tylko do niezbędnych, stosowanie się do poleceń ratowników oraz regularne śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń wydawanych przez lokalne władze.