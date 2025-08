Do 4 października przedłużono kontrole na granicach z Niemcami i Litwą - przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Jest pełne zrozumienie naszych europejskich partnerów" - zapewnił. Szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan przekazał, że od czasu wprowadzenia kontroli odmówiono wjazdu do Polski 185 cudzoziemcom.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (L) i wiceszef MSWiA Czesław Mroczek (P) / Tomasz Gzell / PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że rozporządzenie ws. przedłużenia kontroli na granicach z Niemcami i z Litwą zostało skierowane do Komisji Europejskiej celem notyfikacji.



We wrześniu będziemy podejmować decyzję, jakie będą kolejne kroki w tym zakresie w oparciu o dane Straży Granicznej, wojska i policji - zapowiedział.



Szef MSWiA dodał też, że o decyzjach zostali poinformowani "wszyscy nasi partnerzy". Jest pełne zrozumienie naszych europejskich partnerów, bo (...) te decyzje mają domykać szlak migracyjny, który dziś odtworzył się przez Litwę i Łotwę - dodał.

Sytuacja na granicach w liczbach

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan (L), zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk (C) i zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, płk SG Mariusz Marchlewicz (P) / Tomasz Gzell / PAP

Od 7 lipca do 2 sierpnia na obu granicach, na granicy z Niemcami i Litwą poddaliśmy kontroli ponad 493 tys. osób. Na granicy z Niemcami było to ponad 279 tys.; na granicy z Litwą blisko 214 tys. - poinformował komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan.



Odmówiliśmy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 cudzoziemcom. Podstawę odmowy, w szczególności stanowił brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Na granicy z Niemcami odmówiliśmy wjazdu 124 osobom, na granicy z Litwą 61 osobom - wyliczał Bagan.



W tym okresie do Polski w ramach readmisji uproszczonej przyjęto 81 osób. Bagan wyjaśnił, że były to osoby przyjęte ze strony niemieckiej.



Z Polski w ramach readmisji uproszczonej przekazaliśmy 55 cudzoziemców, do Niemiec 6 i na Litwę 49 - dodał szef Straży Granicznej. Polska odmówiła także przyjęcia w ramach readmisji dwóch cudzoziemców przekazywanych nam przez stronę niemiecką.

Za pomocnictwo w nielegalnej migracji w rejonie granicy litewskiej zatrzymaliśmy 14 osób, natomiast w całym bieżącym roku takich osób na terytorium całego kraju zatrzymaliśmy 328, spośród których 154 zostało tymczasowo aresztowanych - podał szef Straży Granicznej.



Ilu mundurowych służy na granicach?

Na odcinku granicy z Niemcami od 7 lipca do 2 sierpnia służyło ponad 5,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, blisko 2,5 tys. funkcjonariuszy policji oraz ponad 7,2 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej.



W tym samym okresie na granicy polsko-litewskiej służyło ponad 2 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 2,7 tys. żołnierzy WOT i Żandarmerii oraz 880 funkcjonariuszy policji.