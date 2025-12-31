Co najmniej 13 osób, w tym troje dzieci, a wśród nich niemowlę, zostało rannych w wyniku ataków rosyjskich dronów w Odessie oraz obwodach chersońskim i dniepropietrowskim na południu i środkowym wschodzie Ukrainy - powiadomiły w środę miejscowe władze. Z kolei Ukraińcy minionej nocy zaatakowali rosyjskie miasto Tuapse, powodując pożar w rafinerii Rosnieftu i miejscowym porcie.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Odessę 31 grudnia 2025 / Alena Solomonova / PAP

W ukraińskiej Odessie w wyniku zmasowanego ataku rosyjskich dronów uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły pożary, rannych zostało sześć osób, w tym troje dzieci.

W obwodach dniepropietrowskim i chersońskim również odnotowano rannych i zniszczenia infrastruktury krytycznej oraz domów mieszkalnych.

Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały rosyjskie miasto Tuapse, powodując pożar w rafinerii koncernu Rosnieft i w miejscowym porcie.

Niemowlę wśród rannych po rosyjskim ataku na Odessę

W Odessie w następstwie zmasowanego ataku dronów uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych i wybuchły pożary.

"Według uściślonych informacji ucierpiały cztery osoby, wśród nich troje dzieci: 7-miesięczne niemowlę, które jest w stanie średnio-ciężkim, 14-letni chłopiec w stanie średnim i 8-letnia dziewczynka" - napisał w komunikatorze Telegram szef odeskiej miejskiej administracji wojskowej Serhij Łysak.

W kolejnym wpisie urzędnik poinformował, że liczba rannych wzrosła do sześciu osób.

"W części miasta nie ma prądu. W obiektach infrastruktury krytycznej trwają prace remontowe, przez co niektórzy mieszkańcy nie mają na razie dostaw wody i ciepła" - poinformował Łysak.

Rosjanie zastosowali 127 dronów

Po nocnych atakach dwie osoby zostały ranne w obwodzie dniepropietrowskim. Według pełniącego obowiązki szefa obwodowych władz wojskowych Władysława Hajwanenki są to mężczyźni w wieku 84 i 52 lat.

Z kolei na skutek ostrzałów obwodu chersońskiego w ciągu ostatniej doby ucierpiało pięcioro cywilów.

"Rosyjskie wojska ostrzeliwały infrastrukturę krytyczną i użyteczności publicznej oraz dzielnice mieszkalne miejscowości obwodu; uszkodzone zostały trzy budynki wielorodzinne i siedem domów prywatnych. Okupanci zniszczyli także placówkę bankową, budynek gospodarczy oraz prywatne samochody" - przekazał na Telegramie Ołeksandr Prokudin z chersońskiej administracji wojskowej.

W środę w godzinach porannych Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że minionej nocy Rosjanie zastosowali 127 dronów różnych typów. 101 z nich udało się zestrzelić bądź unieszkodliwić.

Pożar w rafinerii Rosnieftu po ataku Ukraińców

Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały w nocy z wtorku na środę rosyjskie miasto Tuapse w Kraju Krasnodarskim, powodując pożar w miejscowej rafinerii - poinformował sztab operacyjny w tym regionie Rosji.

Pożar w rafinerii należącej do rosyjskiego koncernu Rosnieft objął powierzchnię 300 metrów kwadratowych i został szybko ugaszony - powiadomił sztab operacyjny.

Według tego źródła w wyniku ataku doszło też do pożaru w porcie w Tuapse, który również szybko ugaszono.

Władze podały, że na skutek ataku dwie osoby doznały obrażeń i uszkodzonych zostało pięć domów mieszkalnych.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z wtorku na środę obrona przeciwlotnicza przechwyciła i zniszczyła 86 ukraińskich dronów, w tym pięć w Kraju Krasnodarskim.