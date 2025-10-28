Międzynarodowy zespół archeologów dokonał przełomowego odkrycia na terenie Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego w północno-wschodniej części Iraku. Na stanowisku archeologicznym Kani Shaie, w pobliżu miasta As-Sulajmanijja, natrafiono na ruiny imponującej budowli, której początki sięgają czasów formowania się jednej z najstarszych cywilizacji świata - Mezopotamii.

Sensacyjne odkrycie archeologów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według badaczy z Ośrodka Studiów Archeologicznych, Sztuki i Nauk o Dziedzictwie Kulturowym na Uniwersytecie w Coimbrze (CEAACP), odkryta konstrukcja jest "monumentalna" i rzuca zupełnie nowe światło na temat początków osadnictwa w Mezopotamii, zwłaszcza w okresie IV i III tysiąclecia przed naszą erą. Naukowcy podkreślają, że budowla funkcjonowała w latach 3300-3100 p.n.e., czyli w czasach rozkwitu cywilizacji Uruk, uznawanej za kolebkę miejskiej organizacji społecznej.

Budowla o charakterze urzędowym

Jak informuje portugalska uczelnia, budynek został wzniesiony na szczycie wzgórza Kani Shaie i pełnił funkcje urzędowe. Jego strategiczne położenie pomiędzy Uruk - pierwszą wielką metropolią w historii ludzkości - a południową Mezopotamią sugeruje, że mógł on stanowić element administracyjnej ekspansji miasta na prowincję. Naukowcy nie mają wątpliwości, że obiekt ten odegrał istotną rolę w zarządzaniu regionem.

O urzędowym przeznaczeniu budowli świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Wśród nich szczególne znaczenie mają stożki ścienne, czyli dekoracyjne elementy architektoniczne typowe dla monumentalnych konstrukcji z okresu Uruk. Elementy te, szeroko udokumentowane w Uruk, potwierdzają, że budynek był strukturą publiczną lub ceremonialną - przekazał zespół portugalskich naukowców z Coimbry.