Polscy archeolodzy rozpoczynają kolejny etap badań w grobowcu faraona Szepseskafa w Sakkarze. Naukowcy skupią się na komorze grobowej, gdzie natrafili na ślady działalności bizantyjskiego mnicha. Celem wyprawy jest odkrycie kolejnych tajemnic jednej z najciekawszych budowli starożytnego Egiptu.

Prezentacja podczas konferencji prasowej nt. polsko-egipskiej misji archeologicznej „Mastaba Faraona” w Sakkarze / Albert Zawada / PAP

Polscy archeolodzy kontynuują badania grobowca faraona Szepseskafa w Sakkarze.

Prace koncentrują się na komorze grobowej, gdzie odkryto ślady działalności mnicha bizantyjskiego.

Wstępne wyniki badań zaprezentowano w Polskiej Akademii Nauk.

Polscy naukowcy wyruszyli do Egiptu, by kontynuować badania grobowca faraona Szepseskafa, władcy z okresu ok. 2500 r. p.n.e. Grobowiec ten znajduje się w nekropoli w Sakkarze niedaleko Kairu i od lat fascynuje badaczy swoją nietypową konstrukcją oraz historią.

Odkrycia, które zmieniają wiedzę o starożytnym Egipcie

Podczas dotychczasowych prac archeolodzy zdołali zebrać wiele cennych danych. Wśród najważniejszych odkryć znalazły się fragmenty zniszczonego królewskiego sarkofagu, które obecnie są rekonstruowane. Naukowcy ustalili również, że kompleks grobowy powstawał w kilku fazach, jednak dokładne daty i osoby odpowiedzialne za kolejne etapy budowy wciąż pozostają tajemnicą.

Zaskoczeniem było odnalezienie fragmentów ceramiki z czasów Ramzesa II, czyli ponad tysiąc lat po śmierci Szepseskafa. Badacze próbują ustalić, jak i dlaczego te przedmioty znalazły się na dachu mastaby.

Ślady bizantyjskiego mnicha w komorze grobowej

Jednym z najciekawszych odkryć są ślady obecności mnicha bizantyjskiego, który zamieszkał w grobowcu. Archeolodzy natrafili na pozostałości amfor, pieca oraz niszę przerobioną na sypialnię. Takie praktyki były dość powszechne wśród wczesnochrześcijańskich mnichów, którzy często wybierali ruiny starożytnych grobowców na swoje eremy. Jednak przez blisko 170 lat badań mastaby nikt wcześniej nie zauważył tych śladów.

Projekt "Mastaba Faraona" realizowany jest wspólnie przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Misja możliwa jest dzięki wsparciu ponad 3 tysięcy darczyńców oraz instytucji naukowych i biznesowych. Naukowcy planują powrót do Polski przed świętami Bożego Narodzenia, ale już myślą o kolejnej wyprawie wiosną 2026 roku.

Nowa biblioteka imienia wybitnego egiptologa

Podczas prezentacji wyników badań w Polskiej Akademii Nauk otwarto nową bibliotekę Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Placówka otrzymała imię prof. Kazimierza Michałowskiego, uznanego egiptologa i twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej.

Polscy archeolodzy nie zwalniają tempa i już wkrótce mogą przynieść kolejne przełomowe odkrycia z serca starożytnego Egiptu.