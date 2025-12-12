Władze Kolegium Europy zdecydowały o powołaniu na stanowisko tymczasowego rektora Polki Ewy Ośnieckiej-Tameckiej, dotychczasowej wice-rektor uczelni. Była szefowa unijnej dyplomacji, Federica Mogherini, zrezygnowała ze stanowiska rektora prestiżowego Kolegium po tym, jak została objęta śledztwem dotyczącym podejrzeń o nadużycia finansowe.

Federica Mogherini opuszcza stanowisko w atmosferze skandalu. W jej miejsce stery przejmie Polka / Mohammad Abu Ghosh/Xinhua News/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Federica Mogherini, była wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, pełniła funkcję rektora Kolegium Europy od 2020 roku. Jak poinformował portal Euractiv, jej rezygnacja nastąpiła po tym, jak została objęta śledztwem prowadzonym przez Europejski Urząd Prokuratury Publicznej (EPPO) w sprawie możliwych nadużyć finansowych i korupcji.

Ośniecka-Tamecka, która przejmuje stery po Mogherini to polska polityk i była dyplomatka. Od 2007 roku pełni funkcję prorektora nadzorującego kampus Kolegium w Natolinie pod Warszawą. Była częścią rdzenia dyplomatycznego, który pomógł w przyjęciu Polski do UE w 2004 roku, a w 2006 roku, pełniąc funkcję ministra ds. UE, była negocjatorem Polski w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Pracowała również jako doradca w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Śledztwo w sprawie rektor Kolegium Europejskiego

Według doniesień medialnych śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy organizacji programów szkoleniowych oraz zarządzania funduszami unijnymi. Belgijska policja miała przesłuchać Mogherini w związku z prowadzonym postępowaniem. Sama zainteresowana zaprzecza zarzutom, jednak zdecydowała się ustąpić ze stanowiska, by - jak podkreśliła - nie szkodzić reputacji uczelni.

Kolegium Europejskie w Brugii to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni kształcących przyszłych urzędników i dyplomatów Unii Europejskiej. Sprawa rezygnacji rektora w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe odbiła się szerokim echem w środowisku akademickim i politycznym.

Kolegium Europy rozpocznie w przyszłym tygodniu formalny proces rekrutacji stałego rektora.