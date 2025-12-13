Od 4 grudnia na nocnym niebie można obserwować jeden z najbardziej spektakularnych rojów meteorów - Geminidy. Tegoroczne maksimum zjawiska przypadnie na noc z 13 na 14 grudnia. W sprzyjających warunkach będzie można zobaczyć nawet 150 "spadających gwiazd" na godzinę.

/ Shutterstock

Aktywność roju trwa od 4 do 17 grudnia, a maksimum przypada na noc z 13 na 14 grudnia.

W szczytowym momencie można zobaczyć nawet do 150 meteorów na godzinę.

Geminidy są dobrze widoczne z terenu Polski.

Ciałem macierzystym roju jest planetoida (3200) Phaethon.

W grudniu aktywne są także inne roje meteorów, m.in. Ursydy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Geminidy to coroczny rój meteorów, który uchodzi za najobfitszy na grudniowym niebie. Zjawisko rozpoczyna się 4 grudnia i trwa do 17 grudnia, a jego maksimum przypada na noc z 13 na 14 grudnia. W tym czasie, przy bezchmurnej pogodzie i z dala od miejskich świateł, można zobaczyć nawet do 150 meteorów na godzinę. Geminidy wyróżniają się jasnymi, białymi smugami, które nie pozostawiają długotrwałych śladów na niebie.

Skąd biorą się "spadające gwiazdy"?

Popularnie nazywane "spadającymi gwiazdami" meteory to w rzeczywistości drobne fragmenty kosmicznych skał, które wpadają w ziemską atmosferę i spalają się, tworząc świetliste ślady. Jeśli taki fragment przetrwa przelot przez atmosferę i dotrze do powierzchni Ziemi, nazywany jest meteorytem. Roje meteorów, takie jak Geminidy, powstają, gdy Ziemia przecina orbitę komety lub planetoidy.

Za źródło Geminidów uznaje się planetoidę (3200) Phaethon, odkrytą w 1983 roku. Naukowcy przypuszczają, że jest to dawne jądro komety, które uległo rozpadowi. Najnowsze badania, oparte na danych z sondy Parker Solar Probe, sugerują, że Geminidy mogły powstać w wyniku rozpadu komety, z której powstały również inne planetoidy, takie jak 2005 UD oraz 1999 YC.

Gdzie najlepiej obserwować rój meteorów?

Geminidy są doskonale widoczne z terenów Polski. Warunkiem oczywiście jest to, by była dobra pogoda, żeby niebo było przejrzyste, żeby można było zobaczyć gwiazdy, ale także to, byśmy oddalili się trochę od świateł miejskich, żebyśmy mogli zobaczyć rozgwieżdżone niebo, bo wtedy na pewno zobaczymy Geminidy. Chociaż mogę przypuszczać, że jeżeli ktoś by się uparł, to nawet z centrum Krakowa najjaśniejsze meteory z roju Geminidów zobaczy. Dlatego, że ten rój jest naprawdę bardzo specyficzny i ma bardzo dużo meteorów, które są bardzo jasne na niebie, poruszają się bardzo powoli i dają spektakularne obrazy - powiedział w Radiu RMF24 Robert Szaj z Obserwatorium Astronomicznego w Turszczynach.

To jest bardzo ciekawy rój, dużo bardziej obfity niż rój Perseidów. Perseidy oglądamy w sierpniu, kiedy jest ciepło, kiedy jest piękna pogoda i wtedy spoglądamy w niebo. O Geminidach może wielu słuchaczy nie słyszało, dlatego, że w grudniu zazwyczaj u nas jest kiepska pogoda - podkreślił naukwiec.

Ile meteorów będzie można zobaczyć w tym roku? Tego przewidzieć się oczywiście nie da, ale ten rój ma jedną cechę, jest dość regularny i dość przewidywalny - przyznał Szaj. Astronom dodał, że nawet z centrum Krakowa będzie można zobaczyć kilka najjaśniejszych meteorów, z obrzeży większych miast kilkanaście, a tam, gdzie jest ciemne niebo, na pewno kilkadziesiąt i to bardzo jasnych.

Inne roje meteorów w grudniu

Oprócz Geminidów, w grudniu aktywne są także inne, mniej liczne roje meteorów. W drugiej połowie miesiąca można wypatrywać Ursydów (od 17 do 26 grudnia). Jednak to właśnie Geminidy gwarantują najbardziej spektakularne widowisko.