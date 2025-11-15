Tragedia w Koninie (Wielkopolskie). 39-letni mężczyzna zmarł podczas interwencji policji. Wcześniej poszczuł policjantów psem, a jednego z nich uderzył metalową rurką.

Mężczyzna zmarł podczas interwencji policji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

39-letni mężczyzna zmarł podczas piątkowej interwencji policji w Koninie - poinformowała asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Gosławice po zgłoszeniu od matki mężczyzny, która obawiała się agresywnego zachowania syna.

Na miejscu 39-latek poszczuł funkcjonariuszy psem i uderzył jednego z policjantów metalową rurką.

W piątek konińscy funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnie zachowującego się 39-latka w Gosławicach (dzielnica Konina). Zgłaszającą była matka mężczyzny, która przekazała policji, że boi się zachowania syna.

Po przybyciu patrolu na miejsce 39-latek poszczuł policjantów psem, a jednego z nich uderzył metalową rurką - poinformowała asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i założyli mu kajdanki. Na miejsce - jak dodała Król - wezwana została karetka pogotowia. Ratownicy zauważyli, że 39-latek traci przytomność. Podjęli reanimację, ale mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.

Podkreślamy, że policjanci poza siłą fizyczną, miotaczem gazu pieprzowego i kajdanek nie używali żadnych innych środków. Przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery nasobne funkcjonariuszy - przekazała rzeczniczka prasowa konińskiej policji.

Król dodała, że sytuacja jest wyjaśniana przez wydziały kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji. Interwencję bada też Prokuratura Rejonowa w Koninie.