Szymon Hołownia pod lupą. Dokumenty z podpisami polityka, które zabezpieczono w śledztwie ws. Collegium Humanum, mają posłużyć biegłemu do oceny autentyczności podpisów na dokumentach uczelni - potwierdziła Prokuratura Krajowa.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że dokumenty z podpisami Szymona Hołowni mają posłużyć biegłemu do oceny autentyczności podpisów na dokumentach Collegium Humanum.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie został dotąd przesłuchany w żadnym charakterze w tej sprawie.

Postępowanie dotyczy m.in. fałszowania dokumentacji oraz wydawania dyplomów i świadectw poświadczających nieprawdę przez Collegium Humanum.

Śledczy podkreślają, że marszałek Sejmu nie został dotąd przesłuchany w żadnym charakterze.

Śledztwo dotyczące działalności dawnego Collegium Humanum w Warszawie, w tym wydawania poświadczających nieprawdę dyplomów i świadectw ukończenia studiów, prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Fałszowano dokumentację?

W toku postępowania ustalono, że w Collegium Humanum mogło dochodzić do fałszowania dokumentacji, w związku z czym zaszła konieczność zasięgnięcia opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego na okoliczność autentyczności podpisów nakreślonych na zabezpieczonych w śledztwie dokumentach, w tym autentyczności podpisów Szymona Hołowni - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Według medialnych doniesień, na polecenie prokuratora Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się do Urzędu Miasta Otwocka o przekazanie dokumentów zawierających oryginalne podpisy Hołowni, m.in. wniosków o wydanie dowodu osobistego - informowały "Super Express" i Radio Eska.

Początkowo urząd odmówił ich wydania, jednak po wydaniu przez prokuratora postanowienia o żądaniu wydania rzeczy - 21 października - prezydent Otwocka 13 listopada dobrowolnie (tj. bez przeprowadzania przeszukania) przekazał żądane dokumenty funkcjonariuszom CBA. Dokumenty te zostaną wykorzystane przez biegłego przy sporządzaniu opinii z zakresu pisma ręcznego - poinformował prok. Nowak.

Rzecznik PK zapewnił też, że działania prokuratora i CBA to standardowa procedura, a opinia w tej sprawie jest niezbędna do dokonania niebudzących wątpliwości ustaleń faktycznych. - W ramach tego postępowania prokurator uzyskał już kilkanaście opinii z pisma ręcznego dotyczących wielu osób - podkreślił.

Prokurator przypomniał też, że Hołownia nie został dotąd przesłuchany w żadnym charakterze, nie wydano wobec niego także postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Stanowisko Szymona Hołowni

W ubiegłym roku Hołownia poinformował, że rozważa podjęcie kroków prawnych wobec Collegium Humanum za bezprawne obracanie jego danymi osobowymi. Zapewnił, że nie spędził na uczelni "ani minuty" i nie był na żadnych zajęciach. Tygodnik "Newsweek" podał bowiem, że lider Polski 2050 studiował na tej uczelni. Hołownia zdementował informacje gazety. Przyznał, że złożył wniosek o przyjęcie na psychologię na tej uczelni, ale studiów nie podjął.

W połowie października prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w TVN24, że przygotowywany jest akt oskarżenia wobec 29 osób w sprawie Collegium Humanum. Zapowiedział wówczas, że obejmie on prawdopodobnie m.in. byłego europosła Ryszarda Czarneckiego, jego żonę oraz prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień. CBA dotychczas zatrzymała kilkadziesiąt osób związanych z nieprawidłowościami w Collegium Humanum.