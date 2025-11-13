Ostatnie badania rzucają nowe światło na zagadkę tysięcy otworów wykutych w zboczu góry Monte Sierpe w peruwiańskich Andach. Naukowcy twierdzą, że miejsce to mogło pełnić funkcję starożytnego targowiska oraz systemu księgowości na wielką skalę.

/ Cover Images / East News

Zbocze góry w Peru pokryte jest tysiącami tajemniczych otworów.

Przez dekady nie było jasne, kto i po co je stworzył.

Nowe badania wykazały powiązania z inkaskim systemem księgowości oraz handlem.

Analiza gleby ujawniła ślady kukurydzy i trzciny, co sugeruje wykorzystanie otworów do przechowywania towarów.

Naukowcy przypuszczają, że miejsce to mogło być przedinkaskim targowiskiem.

Monte Sierpe w południowym Peru, znana również jako "Góra Węża", od lat fascynuje archeologów i podróżników. Zbocze tej góry pokryte jest ponad 5 tys. otworów, które wiją się wzdłuż stoku niczym wąż. Pierwsze zdjęcia lotnicze tego niezwykłego miejsca wykonano już w latach 30. XX wieku, jednak przez dziesięciolecia przeznaczenie tych otworów pozostawało zagadką.

Nowe technologie, nowe odkrycia

Przełom w badaniach przyniosło wykorzystanie dronów do szczegółowego mapowania terenu. Zespół naukowców odkrył, że rozmieszczenie otworów nie jest przypadkowe - układają się one w powtarzalne wzory liczbowe. Co więcej, wzory te przypominają strukturę inkaskiego khipu, czyli starożytnego urządzenia do prowadzenia rachunków, wykonanego ze sznurków.

Analiza próbek gleby pobranej z otworów ujawniła obecność starożytnego pyłku kukurydzy oraz trzciny, która od wieków służyła do wyrobu koszyków. Według naukowców świadczy to o tym, że w otworach przechowywano rośliny, prawdopodobnie w plecionych koszach lub tobołkach. To z kolei prowadzi do teorii, że Monte Sierpe mogło być miejscem wymiany towarów - swego rodzaju targowiskiem, gdzie lokalni mieszkańcy oraz wędrowni handlarze gromadzili się, by handlować produktami rolnymi i rzemieślniczymi.

Monte Sierpe - krajobrazowy khipu?

Badacze sugerują, że z czasem miejsce to mogło przekształcić się w rozbudowany system księgowości, wykorzystywany przez Inków do rejestrowania transakcji i zarządzania zasobami.

Pomimo nowych odkryć, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi - wciąż nie wiadomo, dlaczego taki monument powstał tylko w tym jednym miejscu w Andach i jak dokładnie funkcjonował.

Wyniki nowych badań opublikowano w czasopiśmie "Antiquity".