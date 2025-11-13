Katastrofa promu Jan Heweliusz, która rozegrała się 14 stycznia 1993 roku na wzburzonych wodach Morza Bałtyckiego, do dziś pozostaje jedną z największych tragedii w historii polskiej żeglugi. Wrak jednostki spoczywa na dnie morza, będąc nie tylko miejscem pamięci, ale i celem licznych wypraw nurkowych oraz badań. Tragiczne wydarzenia tej nocy na zawsze zmieniły podejście do bezpieczeństwa na morzu i stały się przestrogą dla kolejnych pokoleń marynarzy.

Dryfujący wrak "Jana Heweliusza" / PAP/DPA

Katastrofa promu Jan Heweliusz w 1993 roku pochłonęła życie 56 osób i stała się jedną z największych tragedii morskich w powojennej historii Polski.

Wrak promu spoczywa na dnie Bałtyku na głębokości 24 metrów, stanowiąc ważny punkt dla nurków i badaczy.

Tragedia zwróciła uwagę na konieczność rygorystycznych kontroli technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

Tragiczna noc na Bałtyku

14 stycznia 1993 roku na Morzu Bałtyckim rozegrał się dramat, który na długo zapisał się w historii polskiej żeglugi. Prom MF Jan Heweliusz, płynący ze Świnoujścia do Ystad, znalazł się w samym środku potężnego sztormu. Siła wiatru osiągała 12 stopni w skali Beauforta, co oznaczało huraganowe podmuchy i ogromne fale. W takich warunkach, około godziny 4:10 rano, jednostka zaczęła się niebezpiecznie przechylać. Sytuacja pogarszała się z każdą minutą - o 4:36 przechył osiągnął już 35 stopni, a ładunki zaczęły się odrywać od mocowań. Ostatecznie, o 5:12, prom przewrócił się do góry dnem i zatonął.

Bilans tragedii

W katastrofie zginęło 56 osób - 20 członków załogi oraz 36 pasażerów. Do dziś nie udało się odnaleźć ciał 10 ofiar. Katastrofę przeżyło jedynie 9 członków załogi. Skala tragedii sprawiła, że wydarzenie to uznaje się za jedną z największych katastrof morskich na Bałtyku w powojennej historii Polski. Wspomnienia o tej nocy wciąż są żywe wśród rodzin ofiar, a miejsce spoczynku promu stało się symbolem pamięci o tych, którzy zginęli na morzu.

Historia promu i jego problemy techniczne

MF Jan Heweliusz został zbudowany w 1977 roku w norweskiej stoczni Trosvik w Brevik na zamówienie Polskich Linii Oceanicznych. Nazwa jednostki upamiętnia wybitnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Prom, wraz z bliźniaczym MF Mikołaj Kopernik, obsługiwał regularne połączenia na trasie Świnoujście - Ystad, przewożąc głównie samochody ciężarowe oraz wagony kolejowe.

Od początku eksploatacji prom borykał się z problemami technicznymi, zwłaszcza dotyczącymi stateczności. Wadliwie zaprojektowana nadbudówka i system balastowy sprawiały, że jednostka była podatna na przechyły w trudnych warunkach pogodowych. Sytuację pogorszył pożar, który wybuchł na pokładzie w 1986 roku. Choć nikt nie ucierpiał, naprawy przeprowadzone przez armatora okazały się niewłaściwe - spalony pokład zalano betonem, co jeszcze bardziej obniżyło stateczność promu i zwiększyło ryzyko awarii.

Szwecja, Ystad, 1982. Prom Jan Heweliusz przechylił się w porcie w Ystad. Uniknął zatonięcia, bo oparł się o nabrzeże. fot. PAP/archiwum / PAP

Śledztwa i konsekwencje

Katastrofa MF Jan Heweliusz wywołała falę analiz i śledztw. Eksperci oraz służby morskie szczegółowo badali przyczyny tragedii, wskazując na błędy konstrukcyjne, niewłaściwe naprawy oraz niedostateczne kontrole techniczne. Wnioski z tych badań przyczyniły się do zaostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i kontroli stanu technicznego jednostek pływających. Tragedia stała się przestrogą dla całej branży morskiej, a jej echa są słyszalne do dziś.

Wrak na dnie Bałtyku

Wrak promu Jan Heweliusz spoczywa na dnie Morza Bałtyckiego, na głębokości około 24 metrów, na pozycji 54°36′58″N oraz 14°13′16″E. Jednostka leży na lewej burcie. Miejsce katastrofy zostało oznaczone specjalną czarno-czerwono-czarną pławą świetlną z literami "JH", co ułatwia lokalizację wraku zarówno nurkom, jak i jednostkom pływającym w okolicy.

Konstrukcja wraku, mimo upływu lat, pozostaje czytelna i pozwala na dokładne zapoznanie się z sylwetką promu. Jednak ze względu na znaczne uszkodzenia i przerdzewiałe mocowania ładunku w ładowni, eksperci odradzają wchodzenie do wnętrza wraku. Elementy konstrukcyjne są osłabione i mogą stanowić poważne zagrożenie dla nurków.

Miejsce pamięci i wyzwanie dla nurków

Otoczenie wraku jest typowe dla Bałtyku - widoczność pod wodą bywa zmienna, a temperatura na tej głębokości często jest niska, szczególnie poza sezonem letnim. Mimo to, wrak Jana Heweliusza przyciąga zarówno doświadczonych nurków, jak i pasjonatów historii morskiej. Stanowi jeden z najważniejszych punktów na mapie podwodnych atrakcji regionu, a jego historia wciąż budzi zainteresowanie i skłania do refleksji.

Miejsce spoczynku promu jest nie tylko celem wypraw nurkowych, ale także obiektem badań i upamiętnienia jednej z największych tragedii morskich w historii polskiej żeglugi. Wrak pozostaje pod stałą obserwacją służb morskich, a jego oznaczenie specjalną pławą świetlną zapewnia bezpieczeństwo żeglugi w tym rejonie. Dla osób planujących nurkowanie w tym miejscu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.