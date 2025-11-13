Niebezpieczne wydarzenia w Gdańsku - policjanci próbowali pomóc mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo, jednak ten zaatakował funkcjonariusza ostrym narzędziem. W odpowiedzi mundurowy postrzelił agresora.
Do zdarzenia doszło dziś przed godz. 14:00 w jednym z bloków w Gdańsku.
Policjanci przy pomocy strażaków próbowali dostać się do mieszkania, w którym był mężczyzna chcący targnąć się na swoje życie.
Ten jednak zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy ostrym narzędziem, tzw. piłą japońską, raniąc go w ramię.
W odpowiedzi mundurowy strzelił do agresora. Mężczyznę z obrażeniami przewieziono do szpitala.
Do lecznicy trafił też ranny funkcjonariusz. Policja zapewnia, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.