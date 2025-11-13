Niebezpieczne wydarzenia w Gdańsku - policjanci próbowali pomóc mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo, jednak ten zaatakował funkcjonariusza ostrym narzędziem. W odpowiedzi mundurowy postrzelił agresora.

Do zdarzenia doszło dziś przed godz. 14:00 w jednym z bloków w Gdańsku.

Policjanci przy pomocy strażaków próbowali dostać się do mieszkania, w którym był mężczyzna chcący targnąć się na swoje życie.

Ten jednak zaatakował jednego z interweniujących funkcjonariuszy ostrym narzędziem, tzw. piłą japońską, raniąc go w ramię.

W odpowiedzi mundurowy strzelił do agresora. Mężczyznę z obrażeniami przewieziono do szpitala.

Do lecznicy trafił też ranny funkcjonariusz. Policja zapewnia, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym