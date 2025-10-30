"System ETS2 musi zostać skorygowany. Robimy wszystko, by to się udało. Większość państw chce zrewidować ten system" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, odnosząc się do tego, czy wprowadzenie systemu ETS2, czyli budzącego kontrowersje podatku klimatycznego, zostanie zatrzymane. Zapowiedział też, że jeszcze w październiku zostanie ogłoszony nowy wiceminister energii. Nie powiedział jednak, kto nim zostanie.





Minister Motyka zapowiada zmiany w rządzie. "Jeszcze w tym miesiącu"

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM minister energii Miłosz Motyka komentował nie tylko kwestie związane z gospodarką, cenami energii czy wprowadzeniem budzącego coraz większe kontrowersje w krajach Unii Europejskiej systemu ETS2, ale także odniósł się do bieżących wydarzeń politycznych.

Polityk PSL wprost o Ziobrze: Będzie rezydentem Węgier

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który obecnie przebywa na Węgrzech może zostać tam na dłużej, czym w pewnym sensie nawiązał do sprawy b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który od dłuższego czasu z przyczyn politycznych przebywa na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro zostanie rezydentem Węgier w Budapeszcie. Boi się odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Albo go będzie unikał, albo będzie w taki bezczelny sposób pokazywać, gdzie jeszcze jest jego polityczne umocowanie - stwierdził.

Dodał, że Ziobro powinien stracić immunitet, o co zabiega obecny prokurator generalny Waldemar Żurek, który złożył w tej sprawie wniosek do Sejmu. Uczciwy, jak mówił (Ziobro) nie powinni się chować za immunitetami - podkreślił, wbijając prominentnemu politykowi partii Jarosława Kaczyńskiego szpilkę.

Europa poradzi sobie z cenami energii? Taką receptę ma minister Motyka

Dopytywany o to, jak Europa powinna sobie poradzić w sytuacji, gdy rosną ceny energii, stwierdził: Powinniśmy postawić na nowe technologie. Mówiąc w praktyce: powinniśmy przetwarzać to, co mamy. Jako Europa powinniśmy odbudować w tym kierunku swój przemysł - stwierdził.

Podkreślił, że kraje Starego Kontynentu powinny przede wszystkim osiągnąć niezależność technologiczną. Zapewnił również, że zmiany w cenach energii zaczynają odczuwać choćby przedstawiciele branży biznesowej.

Ceny energii dla przedsiębiorców spadają - wskazał. Szef resortu energii zadeklarował także do końca grudnia jego resort uprości rachunki za prąd.

ETS2 uda się zatrzymać? "Szanse rosną"

Miłosz Motyka, kierujący resortem energii, zapewnił też, że rosną szanse na to, by udało się zatrzymać wprowadzenie systemu ETS2 rozszerzającego istniejący system handlu emisjami. Jest 19 państw, które chcą przynajmniej zrewidować ten system. I część państw, które chcą odsunąć go w czasie. To są Czechy, Słowacy, czy państwa naszego regionu, z nimi też rozmawiamy - stwierdził.

Dodał, że Polska buduje "podwójną większość" niezbędną do zatrzymania wprowadzenia tego systemu.

Kiedy nowy wiceminister energii? Motyka ogłasza

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM z ust ministra energii padła też ważna deklaracja, zapowiadająca zmiany w rządzie Donalda Tuska. Jeszcze w tym miesiącu poznamy nazwisko nowego wiceministra energii - powiedział.

Oznacza to, że ta nominacja zostanie ogłoszona jutro, w piątek.

Co dalej z PSL-em? Miłosz Motyka nie ma złudzeń

Polityk związany z Polskim Stronnictwem Ludowym odniósł się również do aktualnej sytuacji politycznej ugrupowania, które reprezentuje. PSL, po zakończeniu współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni, który to jednak ogłosił, że nie będzie się ubiegał o przedłużenie przywództwa w partii, notuje spadki w sondażach. Są one na tyle duże i niepokojące z punktu widzenia wyborców tej formacji, że nie gwarantują znalezienia się w przyszłym Sejmie, który wyłonią wybory parlamentarne planowane na 2027 roku.

Miłosz Motyka w rozmowie z Markiem Tejchmanem jednak tonował nastroje, jakie od pewnego czasu towarzyszą ludowcom, zapewniając, że o wyniku nie decydują badania opinii publicznej, lecz głosowanie. Wystartujemy samodzielnie w wyborach parlamentarnych - oznajmił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.