W Australii odkryto najstarsze znane skorupki jaj wymarłego gatunku krokodyla z rodziny Mekosuchus, który najprawdopodobniej prowadził częściowo nadrzewny styl życia. Wyniki badań opublikowano w „Journal of Vertebrate Paleontology”.

Naukowcy poinformowali o przełomowym odkryciu w Queensland w Australii, gdzie w przydomowej gliniance farmera znaleziono skorupki jaj sprzed 55 milionów lat. Analizy wykazały, że należały one do wymarłej grupy krokodyli z rodziny Mekosuchus, które - jak sugerują badacze - prowadziły nadrzewny tryb życia i polowały, zeskakując z drzew na niczego nieświadome ofiary, podobnie jak dzisiejsze lamparty.

To dziwaczny pomysł, aby myśleć o krokodylach spadających z drzew na swoje ofiary, ale sądzimy, że prawdopodobnie byli to lądowi, leśni myśliwi. Niektóre z nich były najwyraźniej krokodylami nadrzewnymi - powiedział prof. Michael Archer, paleontolog z University of New South Wales w rozmowie z BBC.

Odkrycia dokonał zespół z Walii oraz przedstawiciele Katalońskiego Instytutu Paleontologii im. Miquela Crusafonta. Zdaniem współautora badania Xaviera Panadesa zachowane skorupki jaj są nieocenionym źródłem wiedzy w paleontologii kręgowców.

Zachowują one ślady mikrostrukturalne i geochemiczne, które mówią nam nie tylko o tym, jakie zwierzęta je złożyły, ale także, gdzie gniazdowały i jak się rozmnażały - wyjaśnia naukowiec w rozmowie z BBC.

Paleontologiczny skarbiec w Australii

Skorupki jaj odnaleziono w gliniance w pobliżu miasta Murgon, około 270 kilometrów na północny zachód od Brisbane (stolica stanu Queensland). To miejsce od lat 80. XX wieku jest terenem intensywnych wykopalisk paleontologicznych.

To właśnie tam, wśród pozostałości dawnej, bujnej puszczy, naukowcy odnaleźli nie tylko ślady prehistorycznych krokodyli, ale także najstarsze znane śpiewające ptaki, wczesne żaby, węże oraz jedne z najstarszych nietoperzy na świecie.

Australia 55 milionów lat temu była zupełnie innym miejscem niż dziś. W tym okresie, nazywanym wczesnym eocenem, kontynent ten wciąż był częścią superkontynentu Gondwany i był połączony z Antarktydą i Ameryką Południową. Ta część lądu znajdowała się znacznie dalej na południe niż obecnie. Klimat był cieplejszy i bardziej wilgotny, a większość obszaru pokrywały gęste, tropikalne lasy deszczowe.







