Australijscy naukowcy odkryli nowy gatunek pszczoły z charakterystycznymi małymi rogami - Megachile lucifer. Został on znaleziony podczas obserwacji rzadkiego dzikiego kwiatu rosnącego wyłącznie w paśmie górskim Bremer Ranges w regionie Goldfields w Australii Zachodniej, około 470 km na wschód od Perth.

Naukowcy odkryli gatunek z diabelskimi rogami / Shutterstock

Nazwa "Lucifer" została zainspirowana serialem Netfliksa - badaczka dr Kit Prendergast oglądała akurat serial o tym samym tytule.

Odkrycie miało miejsce w paśmie Bremer Ranges w Australii Zachodniej - tym samym, gdzie rośnie rzadki, zagrożony gatunek dzikiego kwiatu.

Naukowcy apelują o objęcie tego obszaru formalną ochroną, by zapobiec utracie nowych i zagrożonych gatunków.

Charakterystyczne "rogi" występują jedynie u samic pszczoły z gatunku Megachile lucifer i mogą służyć do zbierania pyłku lub nektaru, a także pozyskiwania materiałów do budowy gniazd, m.in. żywicy.

Badaczka Dr Kit Prendergast z Curtin University przyznaje, że inspiracją do nadania nazwy nowemu gatunkowi był... serial Netfliksa.

Samica miała niesamowite małe rogi na głowie - mówi BBC Prendergast. Kiedy opisywałam nowy gatunek, oglądałam akurat serial "Lucifer" i nazwa po prostu idealnie mi pasowała. Jestem też wielką fanką tej postaci z Netfliksa, więc decyzja była oczywista.

Nazwa Lucifer po łacinie znaczy "niosący światło" i ma również symboliczne znaczenie.

To również nawiązanie do potrzeby lepszej ochrony rodzimych gatunków pszczół i pełnego zrozumienia, w jaki sposób zapylane są zagrożone rośliny - dodaje.