Przesunięcie było niewielkie - wyniosło od 5 do 6 milimetrów - ale miało charakter trwały. Przez lata sygnały wskazujące na taki ruch były w dużej mierze ignorowane lub uznawane za błędy pomiarowe.

Geofizyczka Sunyoung Park z Uniwersytetu w Chicago uważa jednak, że dane wskazują na rzeczywiste zjawisko. Niezwykłe w tym przemieszczeniu było to, że praktycznie cała Japonia poruszała się niemal jednolicie w tym samym czasie - mówi CNN Park, która kierowała badaniami.

Badaczka podkreśla, że przemieszczenie objęło kontynentalną część Japonii - od Hokkaido po Kiusiu, czyli obszar o długości około 3 tys. kilometrów.

Przemieszczenie, które dotknęło kontynentalną część Japonii - od Hokkaido po Kiusiu - nie zbiegło się w czasie z początkowym trzęsieniem ziemi i nastąpiło przed wystąpieniem jakichkolwiek znaczących wstrząsów wtórnych - wyjaśnia Park.

11 marca 2011 roku Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,0 / AFP / East News

Trzęsienie ziemi w Japonii. Fale dotarły do jądra Ziemi i wróciły

Po latach analiz danych GPS i zapisów sejsmicznych naukowcy doszli do wniosku, że fale wywołane przez gigantyczne trzęsienie ziemi przebyły drogę aż do jądra naszej planety, odbiły się od niego i powróciły do skorupy ziemskiej. Według autorów badania właśnie ten powrót fal doprowadził do jednoczesnego przemieszczenia czterech głównych płyt tektonicznych.

Do wyników odniosło się także kilku niezależnych ekspertów. Geofizyk Göran Ekström, który nie uczestniczył w badaniu, przypomniał skalę głównego kataklizmu.

To właśnie ten gwałtowny ruch spowodował wstrząsy ziemi i tsunami, a także spowodował przesunięcie całej wyspy Honsiu o około 20 centymetrów w kierunku wschodnim - mówi, odnosząc się do największej wyspy Japonii.