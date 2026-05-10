W środkowych regionach Chile doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,8. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu, a hipocentrum zostało zlokalizowane na głębokości 23 kilometrów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach lub zniszczeniach.

W piątek, 10 maja 2026 roku, mieszkańcy środkowych regionów Chile odczuli silne wstrząsy sejsmiczne. Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) poinformowało, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,8. Epicentrum znajdowało się 34 kilometry na południowy zachód od portowego miasta Lebu, zamieszkałego przez około 22 tysiące osób.

Szczegóły dotyczące trzęsienia ziemi

Według danych sejsmologicznych hipocentrum trzęsienia ziemi zostało zlokalizowane na głębokości 23 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Taka głębokość może powodować, że wstrząsy są odczuwalne na dużym obszarze, choć zwykle zmniejsza to ryzyko poważnych zniszczeń na powierzchni.

Na chwilę obecną nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród ludności ani o poważnych zniszczeniach infrastruktury. Lokalne służby ratunkowe i władze monitorują sytuację i prowadzą działania mające na celu ocenę ewentualnych szkód.

Chile - kraj na styku płyt tektonicznych

Chile to kraj położony na styku dwóch potężnych płyt tektonicznych: Nazca i Południowoamerykańskiej. To właśnie ta lokalizacja sprawia, że kraj ten jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie i wulkanicznie miejsc na świecie. W przeszłości Chile wielokrotnie doświadczało silnych trzęsień ziemi, niektóre z nich miały katastrofalne skutki.