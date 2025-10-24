Nie 10 000, a znacznie mniej. Ile kroków dziennie wystarczy, by poprawić zdrowie serca u osób starszych? Najnowsze badania naukowców rzucają nowe światło na popularne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej.

Ile kroków wystarczy dla zdrowia serca u seniorów? Nowe badania obalają mit 10 tysięcy / Shutterstock

Przez lata liczba 10 000 kroków dziennie była uznawana za złoty standard codziennej aktywności fizycznej. Jednak najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "JAMA Internal Medicine" pokazują, że dla osób powyżej 60. roku życia już 6 000 kroków dziennie może znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca i układu krążenia.

Mniej znaczy zdrowiej?

Zespół naukowców z Uniwersytetu Massachusetts przeanalizował dane ponad 15 000 osób w wieku powyżej 60 lat z różnych krajów. Wyniki wykazały, że osoby, które wykonywały co najmniej 6000 kroków dziennie, miały o 40 proc. niższe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do tych, które robiły mniej niż 2000 kroków.

Co ważne, dalsze zwiększanie liczby kroków powyżej 6000 nie przynosiło już tak wyraźnych korzyści zdrowotnych. Oznacza to, że seniorzy nie muszą forsować się do osiągania magicznej liczby 10 000 kroków, by zadbać o swoje serce.

Jak przypominają autorzy badania, popularny cel 10 000 kroków dziennie nie ma naukowych podstaw - został wprowadzony w latach 60. XX wieku w Japonii jako chwyt marketingowy producenta krokomierzy. Od tego czasu liczba ta zyskała ogromną popularność na całym świecie, choć nie była poparta badaniami.

Ruch to zdrowie – ale z umiarem

Eksperci podkreślają, że każdy ruch się liczy, a regularna aktywność fizyczna - nawet umiarkowana - ma kluczowe znaczenie dla zdrowia serca, zwłaszcza u osób starszych. "Nie chodzi o to, by się przemęczać, ale by być aktywnym na miarę swoich możliwości" - podkreślają naukowcy.

Nowe badania przynoszą ulgę wielu seniorom, którzy nie są w stanie codziennie pokonywać 10 000 kroków. Już 6000 kroków dziennie może znacząco poprawić zdrowie serca i zmniejszyć ryzyko poważnych chorób.