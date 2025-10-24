Izraelskie ministerstwo zdrowia wydało pilny komunikat dotyczący potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego. W ostatnich dniach na pokładzie samolotu linii Wizz Air, kursującego na trasie Tel Awiw – Kraków – Tel Awiw, podróżował pasażer zakażony odrą. Służby sanitarne apelują do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z chorym, o natychmiastowe sprawdzenie swojego statusu szczepień.

Chory na odrę leciał w ostatnich dniach z Tel Awiwu do Krakowa linią Wizz AIr (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według informacji przekazanych przez izraelski resort, zakażony odrą pasażer wyruszył z Tel Awiwu do Krakowa w niedzielę, 19 października, na pokładzie lotu W6 2098 o godzinie 11:00. Powrót nastąpił we wtorek, 21 października, tym samym połączeniem - lot W6 2097, który wylądował na lotnisku Ben Guriona o godzinie 10:00. Ministerstwo zdrowia Izraela podkreśla, że wszyscy współpasażerowie tych rejsów powinni zweryfikować, czy są odpowiednio zaszczepieni przeciwko odrze.

Fala zachorowań w Izraelu

Sytuacja epidemiologiczna w Izraelu budzi poważny niepokój. Od maja w centralnych regionach kraju, w tym w Jerozolimie, trwa intensywna fala zachorowań na odrę. Najbardziej narażone są dzieci - niestety, pięć z nich zmarło w wyniku powikłań po chorobie. Władze sanitarne podkreślają, że żadne z tych dzieci nie było zaszczepione. To właśnie brak szczepień jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa.

Pod koniec sierpnia izraelskie ministerstwo zdrowia informowało już o 770 potwierdzonych przypadkach odry. Eksperci ostrzegają jednak, że rzeczywista liczba zakażonych może być nawet kilkukrotnie wyższa, ponieważ wiele przypadków nie jest zgłaszanych lub diagnozowanych.

Czym jest i jak objawia się odra?

Odra to wysoce zakaźna choroba wirusowa, która rozprzestrzenia się drogą powietrzno-kropelkową. Wystarczy krótki kontakt z osobą chorą, aby doszło do zakażenia.

Objawy odry to przede wszystkim:

wysoka gorączka,

silny kaszel,

charakterystyczna plamisto-grudkowa wysypka,

zapalenie spojówek,

światłowstręt,

nieżyt błony śluzowej nosa.

Choroba może prowadzić do poważnych powikłań. Wśród najczęstszych wymienia się zapalenie ucha środkowego i zakażenia żołądkowo-jelitowe. Jednak odra może mieć także znacznie groźniejsze konsekwencje, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc, które mogą zagrażać życiu, zwłaszcza u dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Lekarze i epidemiolodzy nie mają wątpliwości - szczepienie to najskuteczniejsza i jedyna znana metoda ochrony przed odrą. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, stosuje się szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Pierwsza dawka podawana jest dzieciom w wieku 13-15 miesięcy, a druga około szóstego roku życia.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH Państwowego Instytutu Badawczego, od początku roku do 15 października w Polsce odnotowano 75 przypadków odry.