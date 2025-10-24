Izraelskie ministerstwo zdrowia wydało pilny komunikat dotyczący potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego. W ostatnich dniach na pokładzie samolotu linii Wizz Air, kursującego na trasie Tel Awiw – Kraków – Tel Awiw, podróżował pasażer zakażony odrą. Służby sanitarne apelują do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z chorym, o natychmiastowe sprawdzenie swojego statusu szczepień.
Według informacji przekazanych przez izraelski resort, zakażony odrą pasażer wyruszył z Tel Awiwu do Krakowa w niedzielę, 19 października, na pokładzie lotu W6 2098 o godzinie 11:00. Powrót nastąpił we wtorek, 21 października, tym samym połączeniem - lot W6 2097, który wylądował na lotnisku Ben Guriona o godzinie 10:00. Ministerstwo zdrowia Izraela podkreśla, że wszyscy współpasażerowie tych rejsów powinni zweryfikować, czy są odpowiednio zaszczepieni przeciwko odrze.
Sytuacja epidemiologiczna w Izraelu budzi poważny niepokój. Od maja w centralnych regionach kraju, w tym w Jerozolimie, trwa intensywna fala zachorowań na odrę. Najbardziej narażone są dzieci - niestety, pięć z nich zmarło w wyniku powikłań po chorobie. Władze sanitarne podkreślają, że żadne z tych dzieci nie było zaszczepione. To właśnie brak szczepień jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa.
Pod koniec sierpnia izraelskie ministerstwo zdrowia informowało już o 770 potwierdzonych przypadkach odry. Eksperci ostrzegają jednak, że rzeczywista liczba zakażonych może być nawet kilkukrotnie wyższa, ponieważ wiele przypadków nie jest zgłaszanych lub diagnozowanych.
Odra to wysoce zakaźna choroba wirusowa, która rozprzestrzenia się drogą powietrzno-kropelkową. Wystarczy krótki kontakt z osobą chorą, aby doszło do zakażenia.
Objawy odry to przede wszystkim:
- wysoka gorączka,
- silny kaszel,
- charakterystyczna plamisto-grudkowa wysypka,
- zapalenie spojówek,
- światłowstręt,
- nieżyt błony śluzowej nosa.
Choroba może prowadzić do poważnych powikłań. Wśród najczęstszych wymienia się zapalenie ucha środkowego i zakażenia żołądkowo-jelitowe. Jednak odra może mieć także znacznie groźniejsze konsekwencje, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc, które mogą zagrażać życiu, zwłaszcza u dzieci i osób z obniżoną odpornością.
Lekarze i epidemiolodzy nie mają wątpliwości - szczepienie to najskuteczniejsza i jedyna znana metoda ochrony przed odrą. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, stosuje się szczepionkę skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Pierwsza dawka podawana jest dzieciom w wieku 13-15 miesięcy, a druga około szóstego roku życia.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH Państwowego Instytutu Badawczego, od początku roku do 15 października w Polsce odnotowano 75 przypadków odry.