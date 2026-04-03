W wieku 76 lat zmarł Wojciech Morawski. Legendarny perkusista był znany z gry w takich grupach jak Breakout, Perfect czy formacji Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys.

Wojciech Morawski (w środku), Zbigniew Hołdys (z prawej)

Zmarł Wojciech Morawski, legendarny perkusista polskiego rocka, miał 76 lat.

Współtworzył Perfect, grając w nim do 1980 roku.

Wiadomość o śmierci muzyka przekazał Zbigniew Hołdys.

"Dziś o 7 rano Wojtek nas opuścił" - napisał Zbigniew Hołdys na swoim profilu na platformie Facebook, informując o śmierci Morawskiego.

Wspólnie nagrywali płyty, stanowiące dziś kanon polskiej muzyki rockowej, jak "Świnie" (1985) formacji Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys czy "I Ching" (1982) grupy, którą tworzyli także m.in. Andrzej Urny, Wojciech Waglewski, Andrzej Nowak, Jerzy Kawalec, Tadeusz Trzciński, Martyna Jakubowicz i Paweł Markowski.

W 1977 r. Hołdys i Morawski (a także basista Zdzisław Zawadzki) zakładali Perfect (wówczas występujący pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band; w 1980 r. miejsce perkusisty w zespole zajął Piotr Szkudelski).

Perkusista zagrał także na solowym albumie Zbigniewa Hołdysa, wydanego w 2000 r. pod tytułem "Hołdys.com".

Wystąpił również na albumach Jana Borysewicza, grupy Breakout, Porter Band, Krystyny Prońko, Ryszarda Sygitowicza, Maryli Rodowicz czy Voo Voo.