Renata Granowska i Michał Młyńczak nie są już wiceprezydentami Wrocławia. Jutro mają ich zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską - Mateusz Żak oraz Grzegorz Roman. "Z dniem dzisiejszym odwołałem Panią Renatę Granowską oraz Pana Michała Młyńczaka z pełnionych funkcji" - napisał prezydent stolicy Dolnego Śląska, dziękując za ich pracę.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk z ówczesną wiceprezydent Renatą Granowską; zdj. z ubiegłego roku / PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Zmiany we władzach Wrocławia

Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk - dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta - otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a byli już wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców.

Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.

"W związku z otrzymaniem uchwały Zarządu Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego Koalicji Obywatelskiej, cofającej rekomendację Zarządu dla Pani Renaty Granowskiej i Pana Michała Młyńczaka do pełnienia funkcji zastępców Prezydenta Wrocławia, z dniem dzisiejszym odwołałem Panią Renatę Granowską oraz Pana Michała Młyńczaka z pełnionych funkcji" - napisał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu Prezydentom za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz działalność na rzecz Wrocławia i całej naszej wspólnoty. Zarówno Pani Prezydent, jak i Pan Prezydent są wieloletnimi i niezwykle doświadczonymi samorządowcami. Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie w prowadzeniu spraw naszego miasta. Chciałbym, aby ich doświadczenie oraz wiedza nadal były wykorzystywane w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia" - dodał w oświadczeniu.