Już w tym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w TVN24, że nowe przepisy otworzą drogę do uznania takich związków w polskich rejestrach.

Jak poinformował w poniedziałek na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, już w środę lub czwartek zostanie podpisane rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku NSA nakazał wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy w 2018 roku zawarli związek w Berlinie. W ubiegłym tygodniu ich małżeństwo zostało oficjalnie przeniesione do polskiego rejestru - to pierwszy taki przypadek w historii kraju.

Od marca NSA nakazał już transkrypcję aktów małżeństwa siedmiu par jednopłciowych. Jednak, jak podkreślają eksperci, pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wdrożenie procedury transkrypcji wymaga jeszcze zmian w ustawach.

Konsultacje się zakończyły

Minister Kierwiński poinformował, że konsultacje projektu rozporządzenia ze wszystkimi resortami właśnie się zakończyły. Myślę, że jutro - wtorek - to jest ten czas, kiedy Rządowe Centrum Legislacji przygotuje już ten oficjalny dokument - mówił w wywiadzie. Dodał, że rozporządzenie zostanie podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a on sam dokona kontrasygnaty zgodnie z przepisami prawa.

Co zmieni się dla par jednopłciowych po wpisaniu ich małżeństw do polskich rejestrów? Minister Kierwiński podkreślił, że "będą korzystać z większości praw, które mają wszyscy polscy małżonkowie - jak dziedziczenie, czy informacja medyczna".

Jednak zaznaczył, że niektóre kwestie, takie jak adopcja, wciąż będą podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących ustaw. Dlatego znajdą się pewnie takie kwestie, co do których polskie ustawy mówią jasno, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, np. kwestie adopcyjne są tak opisywane w polskim prawie - wskazał minister.

Według Kierwińskiego, niektóre prawa będą musiały być jeszcze przedmiotem analiz sądowych, ponieważ szczegółowe regulacje znajdują się w konkretnych ustawach resortowych.

Przełomowe zmiany to efekt orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada 2025 roku. TSUE uznał, że państwa członkowskie mają obowiązek uznać.