Powieść "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet" Stiega Larssona, która zapoczątkowała światowy fenomen literacki, została uznana za jedną z najlepszych książek wszech czasów według czytelników portalu Goodreads. Thriller, który połączył w sobie elementy dziennikarskiego śledztwa, psychologicznej głębi i niepowtarzalnych bohaterów, do dziś pozostaje jednym z najchętniej czytanych i omawianych dzieł współczesnej literatury kryminalnej.

"Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet" to powieść, która na stałe wpisała się do kanonu współczesnej literatury kryminalnej. Bestseller autorstwa Stiega Larssona został właśnie wyróżniony przez czytelników portalu Goodreads jako jedna z najlepszych książek wszech czasów. To prestiżowe miejsce w rankingu potwierdza, że historia Mikaela Blomkvista i Lisbeth Salander wciąż fascynuje i inspiruje miliony odbiorców na całym świecie.

Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2005 roku, opowiada o dziennikarzu Mikaelu Blomkviście oraz hakerce Lisbeth Salander, którzy wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia młodej kobiety z bogatej szwedzkiej rodziny. Początkowo sprawa wygląda na klasyczne zaginięcie, jednak szybko okazuje się, że za zniknięciem kryje się znacznie więcej - mroczne tajemnice, korupcja, przemoc i rodzinne sekrety, które przez lata pozostawały w ukryciu.

Powieść jest pierwszą częścią trylogii Millennium, która odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Unikalne połączenie dziennikarskiego śledztwa, psychologicznej głębi oraz wyjątkowych bohaterów sprawiło, że książka wyróżnia się na tle innych thrillerów. Stieg Larsson, tworząc postać Lisbeth Salander, inspirował się znanymi szwedzkimi postaciami literackimi, zastanawiając się, jak wyglądałaby dorosła Pippi Langstrumpf we współczesnym świecie. Tak narodziła się bohaterka, która stała się ikoną literatury - outsiderka, nieprzystosowana społecznie, ale niezwykle inteligentna i niezależna.

Równie ważną postacią jest Mikael Blomkvist, którego Larsson wzorował na popularnym szwedzkim detektywie dziecięcym, Kalle Blomkviście. W powieści Blomkvist jest już dojrzałym dziennikarzem, prowadzącym magazyn "Millennium", wokół którego toczy się wiele wątków serii.

Sukces serii Millennium i spuścizna autora

Niestety, autor nie doczekał sukcesu swoich książek. Stieg Larsson zmarł nagle w 2004 roku, na krótko przed publikacją pierwszego tomu trylogii. Mimo to, jego dzieła zdobyły ogromną popularność, a nazwisko Larssona stało się synonimem jakości w literaturze kryminalnej.

Powieść "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet" doczekała się także licznych adaptacji filmowych. Najpierw powstała szwedzka seria filmów, a następnie hollywoodzka ekranizacja pt.: "Dziewczyna z tatuażem", która jeszcze bardziej rozsławiła postaci stworzone przez Larssona. Dzięki temu historia Lisbeth Salander i Mikaela Blomkvista trafiła do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Wyróżnienie na Goodreads to kolejny dowód na to, że saga Millenium nie traci na aktualności i nadal inspiruje czytelników na całym świecie. Złożona fabuła, wyraziste postaci oraz mroczna, wciągająca atmosfera sprawiają, że powieść Stiega Larssona pozostaje jednym z najważniejszych dzieł współczesnej literatury sensacyjnej.